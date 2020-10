AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 24.10.20 bis Di, 27.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 ÄGYPTEN Kairo * AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten (24.- 25.10.) UNO Den Haag * AA Frist zur Bestätigung der Anklage gegen kosovarischen Präsidenten Thaci wegen Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges läuft ab New York/Wien * AA Tag der Vereinten Nationen - AA Hochstrahlbrunnen wird zu Ehren von 75 Jahren UNO mit den Fahnen der UNO- Mitgliedsstaaten bestrahlt (24.-25.10.) (Wien, Schwarzenbergplatz, 1.) USA Washington * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf 02:00 (MESZ) Wahlkampfauftritt von Trump in Pensacola (Florida) WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Entwicklung in Weißrussland WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WIEN - AA Hochstrahlbrunnen wird zu Ehren von 75 Jahren UNO mit den Fahnen der UNO-Mitgliedsstaaten bestrahlt (24.-25.10.) (Schwarzenbergplatz, 1.) ÄGYPTEN Kairo * AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten (24.- 25.10.) CHILE Santiago de Chile * AA Verfassungsreferendum in Chile Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ) und schließen um 20.00 Uhr (24.00 Uhr MEZ) DEUTSCHLAND Berlin - 11:00 CA Beginn "World Health Summit" (bis 27.10.) AA https://www.worldhealthsummit.org XA (Themen u.a.: Pandemiepläne, Digital Health, Klimawandel und Gesundheit) LITAUEN Vilnius * AA Parlamentswahl in Litauen (2. Runde) UKRAINE Kiew * AA Kommunalwahlen und Volksbefragung in der Ukraine Volksbefragung u.a. zu den Themen Reduktion der Abgeordneten der Oberste Rada der Ukraine auf 300 Personen, Zulassung von medizinischem Cannabis, lebenslanger Haft für Korruption und einer Sonderwirtschaftszone für das Industrierevier Donbass USA Washington * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Entwicklung in Weißrussland Großdemonstration gegen Machthaber Lukaschenko WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 WIEN * 10:30- AI Kundgebung Wiener Plattform Atomkraftfrei 12:45 II "Atomkraft ist kein Klimaretter! Keine CI Steuergelder für Atomkraft in der EU!" (Fototermin) (Michaelerplatz, 1.) DEUTSCHLAND Berlin - 09:00 CA Forts. "World Health Summit" AA https://www.worldhealthsummit.org XA (bis 27.10.) ITALIEN Rom - AA Generaldebatte im Abgeordnetenhaus über neues Wahlrecht für Italien (26.10.-27.10.) PORTUGAL Lissabon - AA EU-Parlamentspräsident Sassoli in Portugal (geplant) THAILAND Bangkok * AA Sondersitzung des thailändischen Parlaments zu Protesten (26.10.-27.10.) UNO New York - AA Konferenz zum 75. Jahrestag der Gründung der UNO USA Washington * AA Abstimmung im US-Senat über Ernennung von Amy Coney Barrett als Richterin des Supreme Court * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Entwicklung in Weißrussland - Ablauf der durch Oppositionsführerin Tichanowskaja gesetzten Frist für den Rücktritt von Präsident Lukaschenko WELTWEIT - AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020 WIEN - AI Tagung Parlamentarische Bundesheerkommission - II Plattform für die Förderung der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte und für die Verhinderung von Misswirtschaft und Menschenrechtsverletzungen (ICOAF) (27.10.-29.10.) (Parlamentsausweichquartier Hofburg, 1., Josefsplatz 3) - 09:00- AA Video-Konferenz wiiw, french institute of 12:15 WA international relations (ifri) "How should the EU Deal with China?" (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Registration page: https://www.ifri.org/en/debates/trade-investments- technology-climate-change-human-rightshow-should- deal-china * 10:00 AI Online-PK CARE Österreich "Jemen - zweite Covid- CA Welle, eskalierender Konflikt und humanitäre Krise" http://go.apa.at/GmdTkios (via Zoom) Meeting ID: 992 7025 2774 Passcode: 810361 - 12:00 AI Online-Gespräch Österreichisches Institut für Internationale Politik (OIIP) zum Thema "Risk analysis as political. How gender and race matter in the constitution of crisis in EU border management" mit Saskia Stachowitsch (Universität Wien), Rocco Bellanova (Universität Amsterdam) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) - 16:00- AI Online-Diskussion Presseclub Concordia, forum 17:30 journalismus und medien wien (fjum) "Covering the US elections: What do voters talk about? What motivates them? How does one cover the Elections in the Time of Covid -19 Restrictions?" mit Henry Gomez (BuzzFeed News, Cleveland, Ohio), Ruby Cramer (BuzzFeed News, Brooklyn, New York) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Concordia Cloud) - 18:00 AI Online-Vortrag Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) "Homo Itinerans: Towards a Global Ethnography of Afghanistan" von Alessandro Monsutti (Anthropologe, Graduate Institute of International and Development Studies, Genf) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) /via Zoom) DEUTSCHLAND Berlin - 09:00 CA Abschluss "World Health Summit" AA https://www.worldhealthsummit.org XA DEUTSCHLAND (BAYERN) München * BILD AI Europaministerin Edtstadler in München II Besuch bei Israelitischer Kultusgemeinde München und Oberbayern (Treffen mit Vorsitzender Knobloch) Treffen mit Expertinnen und Experten zum Thema Verschwörungstheorien/Hass im Netz Mittagessen mit Wirtschafts-Vertreterinnen und - Vertretern Treffen mit bayerischem Ministerpräsidenten Söder (Fototermin für Medien) EUROPARAT Straßburg - AA 39. Plenarsitzung des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates (27.10.-29.10.) ITALIEN Rom - AA Generaldebatte im Abgeordnetenhaus über neues Wahlrecht für Italien (26.10.-27.10.) SPANIEN (KATALONIEN) Barcelona - AA 3. Jahrestag der Abstimmung für eine Unabhängigkeit im katalanischen Parlament und der Absetzung der katalanischen Regierung durch Madrid THAILAND Bangkok * AA Sondersitzung des thailändischen Parlaments zu Protesten (26.10.-27.10.) USA Washington * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf WELTWEIT - AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------