AUSSENPOLITIK - Termine von Fr, 23.10.20 bis Sa, 24.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Früh/Vormittag: Alexandra Demcisin/Alexandra Angell Diensthabende Nachmittag/Abend: Petra Edlbacher/Thomas Schmidt Diensthabender Nacht: Elisabeth Hilgarth Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Freitag, 23. Oktober 2020 WIEN - 16:00- AI +++ ABGESAGT +++ 20:00 II ÖGB-Friedenskonferenz (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Eröffnung durch Altbundespräsident Fischer (ÖGB-Zentrale Catamaran, 1. Stock, Wilhelmine- Moik-Saal, 2., Johann Böhm-Platz 1 ) --------------------------------------------------------------------- EU DEUTSCHLAND Bonn - WA Informeller EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit AA (Binnenmarkt und Industrie) (22.-23.10.) EUROPÄISCHE UNION Luxemburg - 09:30 CA EU-Umweltrat mit u.a. Umweltministerin Gewessler WA AA --------------------------------------------------------------------- ÄGYPTEN Kairo - AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten für Wähler im Ausland (21.-23.10.) ARMENIEN/ASERBAIDSCHAN Jerewan (Eriwan)/Baku * AA Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach DEUTSCHLAND Berlin - 11:00 AA Online-Vortrag/Diskussion OECD "Kinder brauchen XA Schule – Ein Blick auf soziale und wirtschaftliche Kosten von Schulschließungen" mit u.a. OECD- Bildungsdirektor Schleicher (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) EUROPÄISCHE UNION/UNO Brüssel/Den Haag - AI EU-Kommissionschefin von der Leyen empfängt französischen Premierminister Castex, anschließend Arbeitsessen mit niederländischem Regierungschef Rutte JAPAN Tokio * AA Unterzeichnung des britisch-japanischen Post- WA Brexit-Freihandelsabkommens mit britischer Handelsministerin Truss, japanischem Außenminister Motegi LIBANON Beirut * AA Nach erneuter Ernennung Hariris zum Regierungschef des Libanons LIBYEN Tripolis - AA 9. Jahrestag der "Befreiung" vom Regime Muammar al-Gaddafis in Libyen NATO Brüssel * 16:15 AA Videokonferenz der NATO-Verteidigungsminister (22.-23.10.) 16:15 PK NATO- Generalsekretär Stoltenberg THAILAND Bangkok * AA Entwicklung der Anti-Regierungsproteste in Thailand UNGARN Budapest - 16:00 AA Demonstration der Studenten der Theater- und Filmhochschule und Gewerkschaftern USA Nashville (Tennessee) * AA US-Wahlen 2020: Nach zweitem und letztem TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Biden Washington * AA Berg-Karabach: Außenminister von Armenien und Aserbaidschan zu Gesprächen bei US-Amtskollegen Pompeo WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA ZYPERN Larnaka - AI +++ ABGESAGT +++ II Außenminister Schallenberg in Zypern 10:20 Besuch des alten Flughafens in der Pufferzone 11:15 Vieraugengespräch mit Außenminister Christodoulides 12:40 Presspoint 15:00 Gedenkfeier in Koshi 17:00 Rückflug --------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 ÄGYPTEN Kairo * AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten (24.- 25.10.) UNO Den Haag * AA Frist zur Bestätigung der Anklage gegen kosovarischen Präsidenten Thaci wegen Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges läuft ab New York/Wien * AA Tag der Vereinten Nationen - AA Hochstrahlbrunnen wird zu Ehren von 75 Jahren UNO mit den Fahnen der UNO- Mitgliedsstaaten bestrahlt (24.-25.10.) (Wien, Schwarzenbergplatz, 1.) WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------