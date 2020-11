Außenminister Schallenberg verurteilt Angriffe auf Journalisten

Vor sieben Jahren hat die UN-Generalversammlung den 2. November zum Welttag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten erklärt. Laut Außenministerium wurden von 2006 bis 2019 fast 1.200 Menschen im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung getötet. "Die internationale Gemeinschaft muss ihre Anstrengungen für den Schutz von Medienschaffenden deutlich verstärken", forderte deshalb Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

"Unabhängiger und kritischer Journalismus ist ein Grundpfeiler jeder Demokratie", so Schallenberg. Österreich setze sich daher mit Nachdruck dafür ein, dass die Sicherheit von Journalisten in den relevanten Foren international thematisiert werde. So sei Österreich heuer wieder Hauptinitiator einer verabschiedeten Resolution des UN-Menschenrechtsrates gewesen, die die Rolle des Investigativjournalismus würdige und Regierungen dazu auffordere, die Pressefreiheit und Journalisten auch in Krisensituationen und bei Protesten zu schützen.

Auch in der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) und dem Europarat setze man sich für den Schutz von Journalisten ein. Darüber hinaus engagiere sich Österreich in der 37 Staaten umfassenden "Media Freedom Coalition", die vom Vereinigten Königreich und Kanada 2019 ins Leben gerufen wurde, hieß es aus dem Außenministerium.

Verbrechen gegen Journalisten müssten "gründlichst untersucht und strafrechtlich verfolgt werden" und nationale und internationale Verpflichtungen konsequent umgesetzt werden, "um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", betonte Schallenberg. Der Außenminister kündigte an, beim ersten Ministertreffens der Media Freedom Coalition am 16. November "ein verstärktes gemeinsames Auftreten zur Beendigung der Straflosigkeit einfordern".