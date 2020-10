Der ehemalige ÖVP-Funktionär, der mit einem Facebook-Posting für Aufruhr in den Reihen der FPÖ gesorgt hatte, habe der niederösterreichischen Volkspartei bestätigt, "dass er bereits einer anderen Partei beigetreten ist", hieß es am Freitagnachmittag zur APA. "Selbstverständlich muss so ein Verhalten Konsequenzen haben", wurde erneut betont.