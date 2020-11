AUA - Tiroler ÖGB übt scharfe Kritik an Sparprogramm

Der Tiroler ÖGB hat scharfe Kritik am Sparprogramm der AUA hinsichtlich des Flughafens Innsbruck geübt. Basis sowie Wartung würden in der Tiroler Landeshauptstadt geschlossen, 70 Arbeitsplätze seien davon betroffen. "Seit Jahren versprach das Management eine Standortgarantie. Was diese Zusagen wert sind, sieht man jetzt. Da darf die Politik nicht zuschauen", erklärte ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth.

Er forderte vom Unternehmen einen "fairen Sozialplan" und die Berücksichtigung individueller Lebenssituationen der Arbeitnehmer. Mitarbeiter würden ein Angebot erhalten, nach Wien zu wechseln: "Ein unmoralisches Angebot, schließlich geht es hier um Existenzen und Familien. Die KollegInnen haben sich bestmögliche Lösungen verdient und das rasch." Wohlgemuth erwartete sich ein "klares Bekenntnis der Bundesregierung zu einer bestmöglichen sozialen Lösung im Sinne der ArbeitnehmerInnen. Denn immerhin würden "Staatshilfen großzügig ausgeschüttet", so Wohlgemuth in einer Aussendung.