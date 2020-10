Attacke in Nizza - Guterres und Stoltenberg verurteilen Anschlag

UNO-Generalsekretär António Guterres hat die tödliche Messerattacke in der südfranzösischen Stadt Nizza scharf verurteilt. Der Angriff sei "abscheulich", sagte Guterres am Donnerstag laut Mitteilung in New York. Er sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und betonte die Solidarität der Vereinten Nationen mit dem französischen Volk und seiner Regierung.

"Ich verurteile die schreckliche Attacke in Nizza", schrieb NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Sein Mitgefühl sei bei der französischen Bevölkerung. "Hass hat in unseren Gesellschaften keinen Platz und die NATO steht an der Seite unseres Alliierten Frankreich."

Bei der Messerattacke in einer Kirche in Nizza waren am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus.