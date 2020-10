Nach einem Angriff in der südfranzösischen Stadt Avignon, der sich fast zeitgleich zu dem Terroranschlag in Nizza mit drei Toten ereignete, gibt es offenbar Entwarnung. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Terrorhintergrund, berichteten Polizeikreise am Donnerstag. Die Polizei tötete den mutmaßlichen Angreifer, der Passanten mit einer Waffe bedroht haben soll.