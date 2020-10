Argentinische Polizei löste riesiges Obdachlosen-Camp gewaltsam auf

In Argentinien hat die Polizei ein Obdachlosen-Camp gewaltsam aufgelöst. Das rund hundert Hektar große Grundstück im Vorort Guernica der Hauptstadt Buenos Aires sei geräumt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Im Zuge der Räumung kam es zu Zusammenstößen zwischen den rund 4.000 eingesetzten Beamten und Bewohnern des Lagers, in dem während des Corona-bedingten Lockdowns hunderte Familien provisorisch untergekommen waren.

Die Polizei setzte während des Einsatzes Tränengas und Gummigeschosse ein. Die Bewohner des Camps versuchten wiederum, sich gegen die Räumung zur Wehr zu setzen, indem sie Steine und andere Gegenstände auf die Polizisten warfen.

"Es war furchtbar. Die Menschen haben geweint - Kinder, alte Menschen - und sie haben sich nicht darum geschert", sagte die 35-jährige Aída Mabel. Die Polizei habe die Unterkünfte von Familien niedergebrannt.

Die 24-jährige Axi Villafuente sagte, sie und ihr Mann seien von der Polizei verprügelt worden. "Sie haben alles verbrannt. Ich will meine Sachen zurück, ich bin sehr wütend." Die Polizei teilte mit, 35 Menschen seien bei dem Einsatz festgenommen worden. Zur Zahl der Verletzten machte sie keine Angaben.

Ursprünglich hatten etwa 2.500 Familien auf dem Gelände gelebt. Viele von ihnen hatten das Camp jedoch bereits vor der angekündigten Räumung verlassen. Unter den zurückgebliebenen Bewohnern weigerten sich viele, in eine staatliche Notunterkunft zu ziehen. "Sie haben uns eine Notunterkunft angeboten, aber wir wollen nicht hin, wir wollen hier bleiben", sagte die arbeitslose Hausangestellte Marisa. "Wir werden auf der Straße leben und zurückkommen."

In der Corona-Krise haben die Arbeitslosenzahlen in Argentinien massiv zugenommen - und mit ihnen die Zahl der Wohnungslosen. Landesweit sind in den vergangenen Monaten zahlreiche provisorische Camps wie jenes in Guernica entstanden.

Bereits vor der Corona-Pandemie befand sich Argentinien in einer schweren Wirtschaftskrise: Seit 2018 steckt das südamerikanische Land in der Rezession, 44 Millionen Menschen leben in Armut. In der Hauptstadtregion Buenos Aires mit ihren 15 Millionen Einwohnern ist die soziale Ungleichheit besonders ausgeprägt.