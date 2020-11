Arbeitslosigkeit in Spanien im Oktober gestiegen

Im Zuge der Coronakrise steigt die Arbeitslosenzahl in Spanien um knapp 50.000 auf 3,83 Millionen im Oktober, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Rund 600.000 Menschen finden zudem Unterstützung in einem Hilfsprogramm der Regierung, was einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosenzahl verhindert. "Dies zeigt die wichtigen Herausforderungen, die wir als Land haben, um den Zugang zur Beschäftigung zu verbessern", twitterte Arbeitsministerin Yolanda Diaz.