APA - S P O R T N A C H R I C H T E N - 23.20 Uhr

Der aktuelle Sportnachrichten-Überblick der APA - Austria Presse Agentur:

Fußball: Lafnitz überholte Klagenfurt mit 2:1-Sieg - Liefering Erster

Lafnitz ist am Freitag in die Pole Position im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vorgestoßen. Die Steirer gewannen in der 2. Liga den Schlager der 6. Runde zu Hause gegen den bisherigen Leader Austria Klagenfurt mit 2:1 und zogen um zwei Punkte an den nur noch viertplatzierten Kärntnern vorbei. Neuer Spitzenreiter ist der nicht aufstiegsberechtigte und als einziges Team ungeschlagene FC Liefering, der nach einem 3:1 beim FAC einen Punkt vor den Steirern liegt. Einen Zähler hinter Lafnitz Dritter ist Blau-Weiß Linz nach einem 4:0-Kantersieg beim weiter schwächelnden und schon fünf Spiele sieglosen Aufstiegsaspiranten Wacker Innsbruck. Bereits am Nationalfeiertag folgt die nächste komplette Runde.

Fußball: Finanzielle Einbrüche bei UEFA - Clubs bekommen weniger Geld

Die Corona-Pandemie hat bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zu finanziellen Einbrüchen geführt, diese bekommen auch die Clubs zu spüren. Nach einem Bericht der "Bild" (Freitag) sollen wegen ausbleibender Zahlungen von TV-Partnern wie China und Katar 470 Mio. der geplanten 2,55 Mrd. Euro fehlen, die eigentlich an die Vereine ausgeschüttet werden sollten. Das habe die UEFA bei einer Sitzung der European Club Association, der Interessensvertretung der Vereine, mitgeteilt.

Tennis: Auch Rodionov erhielt Wild Card für Erste Bank Open

Beim Tennis-Erste-Bank-Open in der Wiener Stadthalle werden zumindest zwei weitere Österreicher neben Aushängeschild Dominic Thiem im Hauptbewerb vertreten sein. Nach Dennis Novak bekam mit Jurij Rodionov auch die aktuelle ÖTV-Nummer-drei eine Wild Card für die erste Runde. Die beiden internationalen Wild Cards gingen an den Weltranglistenersten Novak Djokovic sowie an den Italiener Jannik Sinner. Das Österreicher-Kontingent könnte sich allerdings noch weiter erhöhen, gehen doch mit Lucas Miedler (gegen Lorenzo Sonego/ITA), David Pichler (gegen Aljaz Bedene/SLO) und Alexander Erler (gegen Vasek Pospisil/CAN) auch drei ÖTV-Akteure in der Qualifikation an den Start. Dort müssen zwei Hürden gemeistert werden. Das Trio ist am Samstag erstmals im Einsatz.

Eishockey: Black Wings siegten in Verlängerung bei Salzburg

Im einzigen Freitagsspiel der ICE-Eishockeyliga haben sich die Black Wings Linz bei Salzburg einen 3:2-(2:1,0:1,0:0;1:0)-Sieg in der Verlängerung gesichert. Das entscheidende Tor erzielte Dragan Umicevic, für Salzburg traf Rick Schofield zum 1:0 (4.) bzw. 2:2 (40.) doppelt. Für die Linzer (8 Punkte) war es im achten Spiel der erst dritte Erfolg nach zwei Siegen zum Auftakt. Salzburg (13) ist weiter Dritter hinter Leader Capitals (16) und Graz (14). Die Partie der 19. Runde war vorgezogen worden, nachdem die vier eigentlich für Freitag angesetzten Spiele des 9. Spieltags wegen diverser Corona-Fälle verschoben werden mussten. So sind an diesem Wochenende in den zwei angesetzten Partien nur die Black Wings, Salzburg und die Bratislava Capitals im Einsatz.

Golf: Titelverteidiger Wiesberger bei Italian Open bereits auf Rang 8

Bernd Wiesberger hat auf der zweiten Runde der Italian Open der Golf-Profis den Sprung unter die Top Ten geschafft. Der Titelverteidiger ließ auf dem Chervo GC am Gardasee einer 67er-Runde am Freitag eine 68 folgen und hält zur Halbzeit als geteilter Achter bei neun Schlägen unter Par. Am Donnerstag war der Burgenländer bei der mit einer Million Euro Preisgeld dotierten Veranstaltung noch auf Rang 16 gelegen. Matthias Schwab schaffte als 62. gerade noch den Cut, er machte mit einer 68 ebenfalls Boden gut. Die Führung verteidigte der Engländer Laurie Canter, obwohl er mit 68 Schlägen acht mehr benötigte als noch zum Auftakt.

Eishockey: Rossi unterzeichnete Drei-Jahres-Vertrag bei Minnesota

Gut zwei Wochen nachdem Österreichs Eishockey-Jungstar Marco Rossi beim Draft der National Hockey League (NHL) von Minnesota gewählt worden war, hat der Vorarlberger am Freitag einen Vertrag bei den Wild unterzeichnet. Wie der Verein auf seiner Website mitteilte, wurde Rossi mit dem obligaten Entry-Level-Vertrag ausgestattet, der über drei Jahre geht und ein Gehalt von 925.000 US-Dollar (laut capfriendly.com/782.505 Euro) jährlich vorsieht. "Ein Traum wird wahr. Ich habe meinen ersten NHL-Vertrag bei den Minnesota Wild unterschrieben, ich könnte nicht glücklicher sein", schrieb Rossi auf seiner Facebook-Seite.

Formel 1: Rote Flaggen und Flammen aus dem Heck bei Algarve-Auftakt

Schon zum Auftakt der Grand-Prix-Premiere von Portimao ist es an der Algarve hoch hergegangen. Kaum ein Fahrer kam am Freitag ohne Dreher über die Runden, die Bestzeit des Tages stellte Valtteri Bottas im zweiten Freien Training am Nachmittag auf, als der WM-Zweite in 1:17,940 Minuten mehr als eine halbe Sekunde schneller war als der WM-Dritte Max Verstappen im Red Bull. Lewis Hamilton, WM-Spitzenreiter und sechsfacher Champion, der mit einem Sieg am Sonntag (14.10 Uhr) alleiniger Rekordhalter mit den meisten Grand-Prix-Erfolgen - es wären dann 92 - werden kann, kam nach Platz zwei hinter Bottas im Mittagstraining nicht über Rang acht hinaus. Unterbrochen werden musste die Session gleich zweimal: Am Alpha Tauri von Pierre Gasly schlugen plötzlich heftige Flammen aus dem Heck. Der Franzose sprang aus dem Wagen und rief die Streckenposten herbei, die den Brand löschten.

Radsport: Cerny gewann verkürzte Giro-Etappe, Konrad weiter Siebenter

Radprofi Josef Cerny hat die aufgrund von Schlechtwetter deutlich verkürzte 19. Etappe des 103. Giro d'Italia gewonnen. Der 27-jährige Tscheche vom Team CCC konnte sich am Freitag nach 124 Kilometern von Abbiategrasso nach Asti als Solist durchsetzen. Zweiter wurde mit 18 Sekunden Rückstand der Belgier Victor Campenaerts. Der Niederösterreicher Patrick Konrad kam mit 11:43 Minuten Rückstand als Tages-26. ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung weiter auf Rang sieben. Vor den letzten beiden Etappen fehlen ihm 5:40 Minuten auf den niederländischen Leader Wilco Kelderman, der am Freitag unmittelbar hinter Konrad über die Ziellinie fuhr. Dessen erste Verfolger sind der Australier Jai Hindley (+0:12 Minuten) und der Brite Tao Geoghegan Hart (+0:15). Hermann Pernsteiner liegt nach wie vor auf Rang elf (+7:43).