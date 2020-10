APA - S P O R T N A C H R I C H T E N - 19.05 Uhr

Der aktuelle Sportnachrichten-Überblick der APA - Austria Presse Agentur:

Fußball: Salzburg nach 2:0 bei Austria weiter ohne Punktverlust

Serienchampion Red Bull Salzburg steht auch nach der fünften Runde ohne Punktverlust an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Samstag 2:0 (0:0) bei der Wiener Austria. Altach kam indes mit einem 4:2-(2:1)-Heimerfolg über die Admira zum ersten Meisterschaftssieg. Im dritten Match des Tages setzte sich Sturm Graz bei Aufsteiger Ried 2:0 (1:0) durch und ist somit weiter ungeschlagen. Der erste Salzburg-Verfolger Rapid gastiert erst am Sonntag (17.00 Uhr) beim WAC. Bereits zweieinhalb Stunden zuvor empfängt der LASK den SKN St. Pölten, zeitgleich spielt die WSG Tirol in Innsbruck gegen den noch sieglosen TSV Hartberg, der durch den Altach-Erfolg vorerst Schlusslicht ist.

Amateursport in Burgenland und Salzburg eingestellt bis eingeschränkt

Die Möglichkeit zur Ausübung von Amateursport während stetig zunehmender Corona-Ansteckungszahlen wird in Österreich von Woche zu Woche eingeschränkter. Nun sind das Burgenland und Salzburg vorgeprescht und haben ab sofort gültige, weitgehende Sportverbote erlassen. Am Freitag trat eine Verordnung des Landes Burgenland in Kraft, wonach Sportveranstaltungen mit Körperkontakt untersagt sind. In Salzburg wurde ein bereits bestandenes Sportverbot auf weitere Gebiete ausgeweitet.

Fußball: Bundesliga-Vorstand erwartet erneute Geisterspiele

Österreichs Fußball-Bundesliga rechnet in den kommenden Wochen und Monaten mit einzelnen Spielen ohne Zuschauer. "Geisterspiele muss man anhand der jetzigen Situation schwer in Betracht ziehen", sagte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer am Samstag auf Sky. Ebenbauer geht wegen des Coronavirus von regionalen Beschränkungen auf Basis der 7-Tage-Inzidenz aus. "Dass die regionalen Gesundheitsbehörden dann sagen, keine Zuschauer mehr, damit muss man rechnen, davon gehe ich aus."

Tennis: Thiem zum Wien-Auftakt gegen Nishikori

Titelverteidiger Dominic Thiem bekommt es am Dienstag zum Auftakt des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Erster möglicher gesetzter Gegner des US-Open-Siegers wäre im Viertelfinale der Russe Andrej Rublew (5). Superstar Novak Djokovic startet gegen seinen serbischen Landsmann Filip Krajinovic. Dennis Novak spielt gegen den Südafrikaner Kevin Anderson, Jurij Rodionov trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov.

Formel 1: Portimao-Pole an Hamilton, Verstappen hinter Bottas Dritter

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/live ORF 1, RTL und Sky) in Portimao von der Pole Position in den Grand Prix von Portugal. Der Mercedes-Star erzielte am Samstagnachmittag in 1:16,652 Minuten zum bereits 97. Mal in seiner Karriere Bestzeit im Qualifying. Dahinter folgte sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,102 Sek.) auf Platz zwei, der Niederländer Max Verstappen (+0,252) wurde im Red Bull Dritter. In der WM liegt Titelverteidiger Hamilton vor dem zwölften von geplanten 17 Saisonrennen bereits 69 Punkte vor Bottas. Verstappen hat als Dritter 83 Zähler Rückstand auf den Briten.

Radsport: Hindley und Georghegan zeitgleich in letzte Giro-Etappe

Die Schlussetappe des Giro d'Italia verspricht ein Herzschlagfinale. Der Australier Jai Hindley und der Brite Tao Geoghegan Hart liegen vor dem 15,7 km langen Zeitfahren nach Mailand gleichauf, das 190-km-Teilstück am Samstag nach Sestriere gewann Geoghegan Hart zeitgleich vor Hindley. Der bisherige niederländische Gesamtleader Wilco Kelderman ist 1:32 Minuten zurück Dritter, die Österreicher Patrick Konrad und Hermann Pernsteiner sind Gesamt-Achter bzw. -Zehnter.

Rad: Großschartner bei Vuelta Etappenfünfter - Roglic weiter in Rot

Felix Großschartner hat bei der Vuelta am Samstag sein nächstes Top-Resultat eingefahren. Der 26-jährige Oberösterreicher kam am Samstag auf der fünften Etappe der Spanien-Radrundfahrt von Huesca über 184,4 Kilometern nach Sabinanigo mit dem Hauptfeld als Fünfter ins Ziel. Den Etappensieg holte sich der Belgier Tim Wellens, das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der den Sprint des Feldes für sich entschied. Großschartner lag damit weiter auf Gesamtrang sieben, 1:17 Minuten hinter Roglic.

Eishockey: Rossi mit NHL-Vertrag von Minnesota und Hilfe von Vanek

Marco Rossi ist seit Freitagabend offiziell Teil der Minnesota Wild. Der 19-jährige Vorarlberger erhielt vom Club der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den obligaten Einstiegsvertrag über drei Jahre (entry level contract), der laut Fach-Homepages mit 925.000 Dollar jährlich dotiert ist. Unterstützung hat auch Thomas Vanek angeboten, bei dem sein prädestinierter Nachfolger als Österreichs Top-Spieler unterkommt.