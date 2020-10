APA - S P O R T N A C H R I C H T E N - 15.55 Uhr

Der aktuelle Sportnachrichten-Überblick der APA - Austria Presse Agentur:

Fußball: 5. Bundesliga-Runde am Samstag und Sonntag mit je drei Spielen

Die fünfte Bundesliga-Runde geht am Wochenende mit täglich drei Spielen über die Bühne. Am Samstag spielen jeweils ab 17.00 Uhr Austria Wien gegen Meister Salzburg, Ried gegen Sturm Graz und Altach gegen Admira. Dabei dürfen aufgrund regionaler Einschränkungen auf den anderen beiden Schauplätzen nur in Wien bis zu 3.000 Fans dabei sein. Am Sonntag bei LASK - St. Pölten und WSG Tirol - Hartberg (jeweils 14.30 Uhr) und WAC - Rapid dürfen laut neuer Verordnung nur maximal 1.500 Fans zusehen.

Tennis: Thiem beim Erste Bank Open vor großer Herausforderung

Seinen nach den US Open "definitiv wertvollsten Titel" hat Dominic Thiem vor einem Jahr in der Wiener Stadthalle gewonnen. Der Sieg bei seinem Heimturnier, dem Erste Bank Open, bedeutete einen Meilenstein in der Karriere des Tennis-Stars. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Titelverteidigung sind aus mehreren Gründen nicht die besten: Vor allem die enorm starke Besetzung mit insgesamt sieben Top-Ten-Spielern, allen voran Novak Djokovic, macht es für Thiem sehr schwer. Die Auslosung erfolgt am Samstag.

Fußball: Finanzielle Einbrüche bei UEFA - Clubs bekommen weniger Geld

Die Corona-Pandemie hat bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zu finanziellen Einbrüchen geführt, diese bekommen auch die Clubs zu spüren. Nach einem Bericht der "Bild" (Freitag) sollen wegen ausbleibender Zahlungen von TV-Partnern wie China und Katar 470 Mio. der geplanten 2,55 Mrd. Euro fehlen, die eigentlich an die Vereine ausgeschüttet werden sollten. Das habe die UEFA bei einer Sitzung der European Club Association, der Interessensvertretung der Vereine, mitgeteilt.

Fußball: Zidane vor Reals Auftritt im Camp Nou unter Beobachtung

Mit einer hervorragenden Bilanz beim Erzrivalen, aber Druck aus den eigenen Reihen reist Zinedine Zidane mit Real Madrid nach Barcelona. Vor dem ersten "Clasico" der LaLiga-Saison am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) im Camp Nou droht den "Königlichen" die dritte Niederlage in Folge. Spanische Medien brachten bereits die lebende Club-Legende Raul als möglichen Nachfolger von Zidane ins Spiel. In Barcelona gibt es wieder einmal Grabenkämpfe zwischen Mannschaft und Club-Vorstand.

Formel 1: Mercedes-Duo im ersten Portimao-Training voran - Bottas 1.

Das Mercedes-Duo hat am Freitag zum Auftakt der Grand-Prix-Premiere in Portimao wie erwartet den Ton angegeben. Der Finne Valtteri Bottas fuhr vor dem Engländer Lewis Hamilton die beste Rundenzeit. Bottas war auf seiner besten Runde gut drei Zehntel schneller als der Weltmeister. Hinter Hamilton tat sich eine noch größere zeitliche Lücke auf. Der drittplatzierte Niederländer Max Verstappen im Red Bull büßte knapp acht Zehntel auf Bottas ein.

Eishockey: Zwei Liga-Matches für das Wochenende neu angesetzt

In der ICE Hockey League sind am Freitag zwei Partien neu angesetzt bzw. vorgezogen worden. Am Samstag (17.30 Uhr) wird das Match der Bratislava Capitals gegen die Black Wings 1992 ausgetragen, am Sonntag (16.30 Uhr) empfängt Red Bull Salzburg die Bratislava Capitals. Etliche ursprünglich für Freitag bis Sonntag angesetzte Matches waren am Donnerstag wegen diverser Corona-Fälle vom Programm genommen worden. Bei Innsbruck hat es indes weitere positive Corona-Tests gegeben.