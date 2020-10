APA - S P O R T N A C H R I C H T E N - 12.45 Uhr

Der aktuelle Sportnachrichten-Überblick der APA - Austria Presse Agentur:

Tennis: Thiem zum Wien-Auftakt gegen Nishikori

Titelverteidiger Dominic Thiem bekommt es am Dienstag zum Auftakt des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Erster möglicher gesetzter Gegner des US-Open-Siegers wäre im Viertelfinale der Russe Andrej Rublew (5). Superstar Novak Djokovic startet gegen seinen serbischen Landsmann Filip Krajinovic. Dennis Novak spielt gegen den Südafrikaner Kevin Anderson, Jurij Rodionov trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov.

Karate: "Allerheiligen"-Länderkampf Österreich - Deutschland abgesagt

Der für 1. November in Salzburg angesetzt gewesene Karate-Länderkampf Österreich gegen Deutschland ist abgesagt worden. Primärer Grund ist die am Donnerstag wegen der Coronakrise erlassene deutsche Reisewarnung für ganz Österreich außer Kärnten. Bis dahin glaubte man beim Österreichischen Karate-Verband (ÖKB), das Problem des regionalen Veranstaltungsverbots gelöst zu haben, wechselte von Hallein/Rif (Tennengau) in eine Halle in die Stadt Salzburg.

Olympia: Schwimmstadion in Tokio offen - Alle Sportstätten bereit

Das Olympia-Schwimmstadion in Tokio ist am Samstag offiziell eröffnet worden. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike betonte, damit seien nun alle neuen Sportstätten für die Sommerspiele fertiggestellt. Koike wies dabei darauf hin, dass der 15.000 Zuschauer fassende Bau tatsächlich bereits vor acht Monaten fertig gewesen sei. Wenig später wurden die für diesen Sommer geplanten Spiele sowie die Paralympics wegen der Coronavirus-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben.

Basketball: NBA plant Saisonstart noch vor Weihnachten

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA plant einen Saisonstart noch vor Weihnachten. Wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten, hat die Liga den Besitzern der Teams am Freitag einen Start am 22. Dezember vorgeschlagen. Eine Entscheidung wurde bei dem Treffen nicht gefällt, zumal bis Ende des Monats noch Verhandlungen mit der Spieler-Organisation NBPA laufen. Eine abgeschottete Blase soll es vorerst nicht geben.

Baseball: Dodgers gehen nach klarem 6:2-Sieg erneut in Führung

Die Los Angeles Dodgers haben in der World Series der Major League Baseball das dritte Spiel gewonnen und sind in der Finalserie damit zum zweiten Mal in Führung gegangen (2:1). Gegen die Tampa Bay Rays gewannen die Dodgers am Freitag im texanischen Arlington klar mit 6:2. Überragender Akteur war Pitcher Walker Buehler, der den Rays in den ersten sechs Innings nur einen Run und drei Hits erlaubte. Für den Titel in der besten Baseball-Liga der Welt sind vier Siege notwendig.