APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Neue Corona-Einschränkungen treten in Kraft

Wien - Die Coronakrise beeinträchtigt das Leben der Österreicher ab Sonntag wieder ein Stück mehr. Bei Veranstaltungen im Freien sind nur mehr 1.500 Personen erlaubt, indoor bloß noch 1.000 und auch das nur mit Maske und wenn die Sitzplätze zugewiesen sind. Ist das nicht der Fall, ist die Maximalzahl in Räumlichkeiten sechs Erwachsene, outdoor deren zwölf. Dazu kommen noch jeweils höchstens sechs Kinder. Einzig bei Begräbnissen sind noch 100 Personen zugelassen.

Weitere Proteste gegen strengeres Abtreibungsverbot in Polen

Warschau - Hunderte Menschen haben in Warschau und mehreren anderen Städten Polens gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots protestiert. Es war bereits der dritte Protesttag nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, dass auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig seien.

Mehrere Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Ghazni/Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul viele Schülerinnen und Schüler getötet worden. Mindestens 18 Personen seien ums Leben gekommen und 57 weitere verletzt worden, hieß es vom Innenministerium. Der Attentäter, der sich Zugang zu einem Bildungszentrum verschaffen wollte, wurde von Sicherheitskräften entdeckt, woraufhin er sich in einer Gasse in die Luft gesprengt habe. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag.

Trump stimmte früh bei US-Präsidentenwahl ab

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Samstag von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, frühzeitig seine Stimme bei der Präsidentenwahl abzugeben. Trump suchte dafür ein Wahllokal in einer Bibliothek in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf. "Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt", sagte er danach in die Fernsehkameras. Danach betonte er erneut, dass eine persönliche Stimmabgabe sicherer sei als Briefwahl.

Kämpfe um Berg-Karabach toben weiter

Baku/Jerewan (Eriwan)/Stepanakert - Die Kämpfe um die Südkaukasusregion Berg-Karabach toben ungeachtet diplomatischer Bemühungen um ein Ende der Waffengewalt weiter. Die armenischen Behörden teilten am Samstag in der Hauptstadt Jerewan mit, dass die Zahl der getöteten Soldaten um 36 auf 963 angestiegen sei. Die aserbaidschanische Seite macht wegen der Zensurbestimmungen während des geltenden Kriegsrechts keine Angaben zu Verlusten bei den Streitkräften.

80-jährige Radfahrerin bei Unfall in NÖ getötet

St. Pölten - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich gekommen. Eine 80-jährige Radfahrerin kam dabei laut Polizei ums Leben. Die Frau war mit ihrem E-Bike trotz Nachranges in eine Kreuzung eingefahren und dabei von einem Klein-LKW erfasst worden. Die Frau wurde rund 25 Meter weit geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

