APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Erstmals über 20.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Wien - Mit 3.614 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Österreich ist die Zahl der aktiven Fälle in Österreich erstmals seit Ausbruch der Pandemie auf über 20.000, genau auf 20.273, angewachsen. Das geht aus aktuellen Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) hervor. Steigende Corona-Fallzahlen haben im Fall von Vorarlberg auch zu einer Contact-Tracing-Debatte geführt, deren Wogen sich am Samstagnachmittag wieder glätteten.

Anschober gegen Verkürzung der Kontaktpersonen-Quarantäne

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat der von der ÖVP geforderten raschen Verkürzung der Kontaktpersonen-Quarantäne eine Absage erteilt. "Ich bin gerade in Zeiten der massiven Zunahme der Infektionszahlen nicht bereit, ein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung einzugehen", teilte Anschober am Samstag auf APA-Anfrage mit. Die ÖVP will das "Freitesten" von K1-Kontaktpersonen nach fünf Tagen Quarantäne erlauben. Gesundheitsreferenten der Länder sind skeptisch.

Trump stimmte früh bei US-Präsidentenwahl ab

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Samstag von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, frühzeitig seine Stimme bei der Präsidentenwahl abzugeben. Trump suchte dafür ein Wahllokal in einer Bibliothek in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf. "Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt", sagte er danach in die Fernsehkameras. Danach betonte er erneut, dass eine persönliche Stimmabgabe sicherer sei als Briefwahl.

Kämpfe um Berg-Karabach toben weiter

Baku/Jerewan (Eriwan)/Stepanakert - Die Kämpfe um die Südkaukasusregion Berg-Karabach toben ungeachtet diplomatischer Bemühungen um ein Ende der Waffengewalt weiter. Die armenischen Behörden teilten am Samstag in der Hauptstadt Jerewan mit, dass die Zahl der getöteten Soldaten um 36 auf 963 angestiegen sei. Die aserbaidschanische Seite macht wegen der Zensurbestimmungen während des geltenden Kriegsrechts keine Angaben zu Verlusten bei den Streitkräften.

Drei Tote und eine Verletzte bei Autounfall südlich von Graz

Kalsdorf/Unterpremstätten - Zwei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 30 Jahren sind in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Laa in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine 27-jährige Insassin konnte noch von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack gerettet werden, ehe dieses in Flammen aufging. Sie wurde im UKH Graz notoperiert, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Mehrere Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Ghazni/Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul viele Schülerinnen und Schüler getötet worden. Mindestens 18 Personen seien ums Leben gekommen und 57 weitere verletzt worden, hieß es vom Innenministerium. Der Attentäter, der sich Zugang zu einem Bildungszentrum verschaffen wollte, wurde von Sicherheitskräften entdeckt, woraufhin er sich in einer Gasse in die Luft gesprengt habe. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag.

Faßmann schließt Schulschließungen aus

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) versichert, nach den diese Woche angelaufenen Herbstferien keine Schulschließungen durchführen zu wollen. Diesbezüglich wisse er die Regierung hinter sich, sagte Faßmann am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Mit den Bildungsreferenten der Länder hat das Ministerium am Freitag vereinbart, Pflichtschulen auch bei roter Ampelschaltung offen halten zu wollen.

Ermittlungen wegen Postenbesetzungen beim Bundesheer

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt im Zusammenhang mit der Bestellung dreier Generäle gegen Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ). Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag berichtete, prüft die Anklagebehörde den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Kunaseks Anwalt wollte das auf APA-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Die Causa geht auf eine umstrittene Postenbesetzung kurz vor Ende der türkis-blauen Koalition zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.