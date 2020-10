APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Erstmals über 20.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Wien - Am Samstag ist mit 3.614 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Österreich eine immense Steigerung von über 1.000 im Vergleich zum Vortag mit 2.571 vermeldet worden. Damit erreichte auch die Zahl der aktiven Fälle einen Höchststand von 20.273, wie aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) hervorgeht.

Anschober gegen Verkürzung der Kontaktpersonen-Quarantäne

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat der von der ÖVP geforderten raschen Verkürzung der Kontaktpersonen-Quarantäne eine Absage erteilt. "Ich bin gerade in Zeiten der massiven Zunahme der Infektionszahlen nicht bereit, ein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung einzugehen", teilte Anschober am Samstag auf APA-Anfrage mit. Die ÖVP will das "Freitesten" von K1-Kontaktpersonen nach fünf Tagen Quarantäne erlauben. Gesundheitsreferenten der Länder sind skeptisch.

Ermittlungen wegen Postenbesetzungen beim Bundesheer

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt im Zusammenhang mit der Bestellung dreier Generäle gegen Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ). Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag berichtete, prüft die Anklagebehörde den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Kunaseks Anwalt wollte das auf APA-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Die Causa geht auf eine umstrittene Postenbesetzung kurz vor Ende der türkis-blauen Koalition zurück.

Drei Tote und eine Verletzte bei Autounfall südlich von Graz

Kalsdorf/Unterpremstätten - Drei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 30 Jahren sind in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Laa in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine 27-jährige Insassin konnte noch von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack gerettet werden, ehe dieses in Flammen aufging. Sie wurde im UKH Graz notoperiert, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Slowenien: Ganz Österreich außer Kärnten Risikogebiet

Ljubljana/Wien - Slowenien setzt ab Montag ganz Österreich mit Ausnahme von Kärnten auf die "rote Liste" von Ländern mit hohem Risiko für Corona-Infektionen. Das beschloss die slowenische Regierung am Freitagabend, wie die Nachrichtenagentur STA am Samstag berichtete. Demnach wird man bei der Einreise nach Slowenien einen negativen Covid-19-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen oder sich in zehntägige Quarantäne begeben müssen. Bisher galten diese Bestimmungen nur für Wien.

Faßmann schließt Schulschließungen aus

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) versichert, nach den diese Woche angelaufenen Herbstferien keine Schulschließungen durchführen zu wollen. Diesbezüglich wisse er die Regierung hinter sich, sagte Faßmann am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Mit den Bildungsreferenten der Länder hat das Ministerium am Freitag vereinbart, Pflichtschulen auch bei roter Ampelschaltung offen halten zu wollen.

FPÖ bietet SPÖ "Allianz" bei Hacklerregelung an

Wien - Die FPÖ bietet der SPÖ eine "Allianz" gegen die von der ÖVP angekündigte Abschaffung der Hacklerregelung an und will den Nationalrat in einer gemeinsamen Sondersitzung damit befassen. "Es ist ein Gebot der Stunde, jetzt die Kräfte gegen den massiven schwarz-grünen Anschlag auf die Leistungsträger und gegen den sozialen Kahlschlag in unserem Land zu bündeln", so Klubchef Herbert Kickl in einer Aussendung am Samstag. Er will darüber kommende Woche mit der SPÖ sprechen.

Ehepaar stirbt bei Waldbrand in Colorado

Denver (Colorado) - Ein derzeit im US-Bundesstaat Colorado wütender Waldbrand hat erste Todesopfer gefordert. Das Sheriffbüro von Grand Lake nordwestlich von Denver bestätigte am Freitagabend, ein 86-jähriger Mann und seine 84-jährige Frau seien tot aus ihrem zerstörten Haus am Rande der Ortschaft in den Rocky Mountains geborgen worden. Das Ehepaar habe sein langjähriges Heim trotz entsprechender Evakuierungsaufrufe vom Mittwoch nicht verlassen wollen, sagte Sheriff Brett Schroetlin.

