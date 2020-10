APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Opposition kritisiert Regierung wegen Corona-Verordnung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wirft der türkis-grünen Bundesregierung angesichts des langen Wartens auf die jüngste Corona-Verordnung "Showpolitik" vor. Das nächste Mal solle die Regierung zeitgleich mit ihrer Pressekonferenz auch den entsprechenden Verordnungstext auf den Tisch legen, forderte Rendi-Wagner am Freitag. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ortet ein "Verordnungs- und Ampelchaos". Für die NEOS funktioniert weder die Corona-Ampel noch die Teststrategie.

Waffenstillstand in Libyen beschlossen

Genf - Die rivalisierenden Lager im Bürgerkrieg in Libyen haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Das sagte die amtierende UNO-Beauftragte für Libyen, Stephanie Williams, am Freitag unmittelbar nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung in Genf. Der Moment werde in die Geschichte eingehen, sagte Williams.

Rechnungshofbericht zum HGM schlägt Wellen

Wien - Nichtbeachtung rechtlicher Vorschriften, Fehlen eines wirtschaftlichen Überblicks, kein Compliance-Bewusstsein und herrenlose Panzerersatzteile in einem Bunker: Der am Freitag veröffentlichte Rechnungshofbericht zum Heeresgeschichtlichen Museum schlägt Wellen. Während sich Direktor M. Christian Ortner nicht äußern will, kündigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) Konsequenzen an. Grüne und SPÖ fordern eine Suspendierung Ortners.

Anschober warnt vor Herbstferien und Halloween

Wien - Am Tag nach der Ampelschaltung mit 21 neuen, roten Regionen hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag zu Vorsicht bei den Herbstferien ermahnt: "Wenn es irgendwie geht, bleiben Sie zuhause." Inzwischen leben 27 Prozent der Menschen in Österreich in einem der 25 Gebiete mit Rotschaltung, doch das sei "kein Grund zur Panik", da die Intensivbetten-Auslastung noch kein Thema und ein Lockdown verhinderbar sei. Am Freitag wurden 2.571 Neuinfektionen gemeldet.

Tschechiens Gesundheitsminister muss gehen

Prag - Tschechien verliert auf einem Höhepunkt der Coronakrise erneut den Gesundheitsminister. Regierungschef Andrej Babis forderte am Freitag Minister Roman Prymula zum Rücktritt auf. Sollte er nicht zurücktreten, werde er ihn entlassen, sagte Babis laut der Nachrichtenagentur CTK gegenüber Medien. Prymulas Fehlverhalten sei "schockierend, katastrophal und unentschuldbar", so Babis. Bereits am Nachmittag will er einen Nachfolger ernennen.

Unfall bei Chemieexperiment an Wiener Schule

Wien - Bei einem Chemieexperiment an einer Schule in Wien-Neubau hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem fünf Jugendliche zum Teil schwer verletzt worden sind. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein 16-Jähriger selbstständig eine Flasche Alkohol vom Lehrertisch genommen und diesen zu den anderen Substanzen geleert. Es folgten eine Gasexplosion und eine Stichflamme.

Wiener Börse am Nachmittag mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagnachmittag fester. Der Leitindex ATX legte 0,93 Prozent auf 2.186,63 Zähler zu, musste aber einen Teil der Verlaufsgewinne wieder abgeben. Gute US-Vorgaben und positiv aufgenommen Konjunkturdaten stützten die Märkte in Europa. Stark gesucht waren die Aktien der Index-Schwergewichte OMV (plus 2,12 Prozent) und Erste Group (plus 2,00 Prozent). Auch die übrigen Bankenwerte zeigten sich überwiegend fester. Warimpex büßten 5,41 Prozent ein.

