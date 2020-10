APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Trump und Biden lieferten sich harte TV-Debatte ohne Eklat

Nashville (Tennessee) - Zwölf Tage vor der US-Präsidentenwahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden das erwartete harte letzte TV-Duell geliefert. Während Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in Nashville vernichtende Kritik an Trumps Coronapolitik übte, versuchte der Präsident seinen Kontrahenten als korrupt darzustellen. Die Diskussion verlief gesitteter als das erste Debatte Ende September, die aufgrund ständiger Sticheleien Trumps ins Chaos abgeglitten war.

Corona-Ampel in 21 Bezirken neu auf Rot gestellt

Wien - Das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus vergrößert sich in immer weiteren Teilen Österreichs. Die Kommission, die jeden Donnerstag über die Schaltung der Corona-Ampel entscheidet, hat am Abend für 21 weitere Bezirke bzw. Regionen rot gegeben. Damit haben alle Bundesländer außer Wien und Kärnten rote Regionen. Dazu kamen zahlreiche weitere Bezirke, die nun orange sind. Lediglich Hermagor in Kärnten und Linz Land haben nun mit Gelb statt Orange eine bessere Bewertung.

Corona verändert Wohnbedürfnisse - Leben am Land beliebter

Wien/Salzburg - Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Wohnbedürfnisse aus - Leben am Land wird beliebter. Balkon, Platz fürs Arbeiten zu Hause, Renovieren und Wohneigentum sind gefragt, wie aus einer Studie im Auftrag der österreichischen Bausparkassen hervorgeht. Die Bausparkassen sehen eine hohe Nachfrage nach Wohnraumfinanzierungen, "was Eigentum und neuen Wohnraum im Grünen betrifft - auch ein Trend, der sich weiter fortsetzten wird", sagte Wüstenrot-Chefin Susanne Riess zur APA.

Deutschland stellt Weichen für Corona-Impfungen noch heuer

Berlin - Die deutsche Bundesregierung schafft einem Zeitungsbericht zufolge die Voraussetzungen für mögliche Corona-Impfungen. Wie die "Bild" berichtet, forderte das Gesundheitsministerium diese Woche die Landesregierungen auf, bis zum 10. November Adressen von Impfzentren zu nennen. 60 Zentren sollen entstehen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hält es dem Bericht zufolge für möglich, dass mit ersten Impfungen noch vor Ende des Jahres begonnen werden könnte.

Macron sprach mit Armeniens Präsident über Berg-Karabach

Paris/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat zu einer Beilegung des blutigen Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan in der südkaukasischen Krisenregion Berg-Karabach aufgerufen. Der 42-Jährige habe entschieden, medizinische Hilfe für Verletzte zu schicken, hieß es am späten Donnerstagabend aus Elysee-Kreisen. Macron hatte zuvor unangekündigt seinen armenischen Amtskollegen Armen Sarkissian in Paris empfangen.

Quer durch Europa Rekordwerte an Corona-Neuinfektionen

Berlin - In vielen Ländern Europas sind am Donnerstag neue Rekordwerte an Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages verzeichnet worden. In Deutschland gab es erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen, und zwar genau 11.287. In den Niederlanden wurden erstmals mehr als 9.000 neue Fälle registriert. Rekordwerte wurden u.a. auch aus Polen, Slowenien und Kroatien gemeldet. Slowenien und die Slowakei verkündeten einen Lockdown. Frankreich dehnt die nächtliche Ausgangssperre aus.

