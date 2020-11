Anschlag in Wien - Wiener Grüner forderte Nehammer zum Rücktritt auf

Eine Rücktrittsaufforderung an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist auch aus den Reihen des Bundes-Koalitionspartners gekommen - und zwar von den Wiener Grünen: Martin Margulies, Gemeinderatsmandatar und Budgetsprecher in der Landespartei, machte via Twitter seinem Ärger Luft. In der Nachricht fragte er: "Warum ist @karlnehammer noch im Amt?"

In weiterer Folge übte Margulies scharfe Kritik am Minister: "Er hat seine Abteilungen nicht im Griff. Ein erkennbarer Terrorangriff wurde nicht verhindert. Vier Menschen starben. Und das alles wird bekannt innerhalb von 48 Stunden. Was kommt da noch?"