Anschlag in Wien - Warnung des deutschen Außenamts in Reisehinweisen

Das deutsche Außenministerium warnt in seinen Reisehinweisen für Österreich vor der unklaren Lage nach dem mutmaßlichen Terrorangriff in Wien. "Im Bereich der Wiener Innenstadt kam es am Abend des 2. November zu mehreren Schusswechseln, die Lage ist noch unklar, es gibt Absperrungen", hieß es am Montagabend in den Hinweisen. Es wurde empfohlen, die Nachrichten zu verfolgen und auf Informationen des Innenministeriums zu achten.

Grundsätzlich gilt aufgrund der Corona-Pandemie vonseiten Deutschlands derzeit eine Reisewarnung für fast ganz Österreich. Das Land wurde mit Ausnahme der zwei De-Facto-Exklaven Kleinwalsertal (Vorarlberg) und Jungholz (Tirol) am Freitag von der deutschen Regierung zum Corona-Risikogebiet erklärt.