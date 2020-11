Anschlag in Wien - Terrorfinanzierung ausländischer Staaten im Visier

Nach dem Terroranschlag in Wien wollen Österreich und mehrere europäische Länder enger im Kampf gegen den Terrorismus zusammenarbeiten. Ein Punkt ist der Stopp von Finanzierung von Terrorismus durch ausländische Staaten. Der niederländische Außenmister Stef Blok entzündete am Montag gemeinsam mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nahe der Seitenstettengasse in Wien eine Kerze zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlages vom Montag.

Edtstadler zeigte sich sehr geehrt von Bloks Besuch in Wien. "Es ist mehr als ein Symbol, dass ein Außenminister hier herkommt und mit Österreich gedenkt", sagte sie. "Wir sind alle sehr geschockt, aber wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Wir müssen für unsere europäischen Werte kämpfen", so Edtstadler.

"Wir werden unser Äußerstes geben , um den schlechten Einfluss ausländischer Staaten zu stoppen in Hinblick auf Radikalisierung durch Moscheen oder wo auch immer. Wir möchten unser Äußerstes geben, um für unsere Werte zu kämpfen, für eine offene Demokratie und für unsere europäische Lebensart", so Edtstadler, die weitere Diskussionen dazu auf europäischer Ebene ankündigte.

Blok betonte, es sei ihm wichtig, hier zu sein und zu zeigen dass die Niederlande mit Österreich gemeinsam stünden und um die Opfer trauerten. "Es unterstreicht die Notwendigkeit, bei der Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten", sagte der niederländische Außenminister. Auf europäischer Ebene bedeute dies einen Austausch von Informationen über Terror-Netzwerke und Radikalisierung sowie über Erfahrungen mit De-Radikalisierung .

"Wir sehen eine Finanzierung durch bestimmte Länder oder Organisationen, die muslimische Jugendliche zu Hass und Extremismus aufhetzen", sagte Blok. Es gehe nun darum, wie solche Finanzströme zu stoppen wären und wie der großen Zahl moderater Muslimen zu helfen sei, die einen guten Einfluss ausüben würden.