Anschlag in Wien - Tajani fordert europäisches FBI

Nach dem Anschlag in Wien forderte der ehemalige EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani die Einrichtung eines europäischen FBI. "Europa wird angegriffen, die Anschläge in Nizza und in Wien zeigen, dass der islamische Terrorismus das Herz der europäischen und westlichen Zivilisation treffen will", so der EU-Parlamentarier und Spitzenpolitischer der rechtskonservativen Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi in einem Video.

"Wir müssen reagieren, indem wir uns auf den interreligiösen Dialog konzentrieren und die Integration fördern, aber auch auf eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Geheimdiensten der Europäischen Union setzen und ein europäisches FBI gründen", so Tajani. Die Zusammenarbeit mit Russland und Israel müsse ausgebaut werden.

Parlamentarier der Rechtspartei "Fratelli d'Italia" (FdI - Brüder Italiens) organisierten unterdessen am Dienstagabend vor der Abgeordnetenkammer in Rom ein Sit-in. Sie rollten ein Spruchband mit dem Slogan "Unsere Zivilisation ist unsere Freiheit und muss vor fundamentalistischem Hass geschützt werden" aus. Andere Parlamentarier schwenkten Plakate mit Slogans gegen die illegale Einwanderung.