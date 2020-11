Anschlag in Wien - Steirer-FPÖ will Sicherheitsbeirat auf Landesebene

Die steirische FPÖ forderte am Donnerstag nach dem Anschlag in Wien legistische Konsequenzen, u. a. bei der Möglichkeit der Entziehung von Staatsbürgerschaften. "Es ist höchste Zeit zu handeln, es braucht einen Aktionsplan gegen den Radikalislam", sagte Kunsaek in einer Pressekonferenz in Graz. Auf Landesebene solle ein Sicherheitsbeirat installiert werden. Generell übten Kunasek und der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio Kritik am "falschen Umgang mit Zuzug".

Kunasek wies darauf hin, dass die FPÖ schon seit Jahren im Zusammenhang mit Zuzug und Radikalislam gewarnt habe. Aber die über 100 Initiativen im Landtag in der vergangene Legislaturperiode seien schubladisiert worden. Anfragen seien oberflächlich beantwortet oder weitgehend ignoriert, die Partei ins Hetzer-Eck gestellt worden. Dabei habe es in der Steiermark genug Anlass für Warnungen gegeben, rief Kunasek u.a. die Jihadistenprozesse, Razzien in Wohnungen und Moschee-Vereinen sowie den Angriff Ende August auf den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Elie Rosen, in Graz in Erinnerung.

Man verlange die Einsetzung eines Landes-Sicherheitsbeirates aus LH, LHstv, Vertretern der Landespolizeidirektion, des LVT, des Militärkommandos und auch der Einsatzorganisationen. "Und der Sicherheitsbeirat soll regelmäßig tagen, nicht nur anlassbezogen", sagte Kunasek. Weiters brauche es eine bessere Ausbildung islamischer Religionslehrer sowie eine bessere Ausstattung - finanziell und personell - des LVT. Beim Land müsse eine Dokumentationsstelle zum Radikalislam eingerichtet werden.

Kunasek sprach sich dafür aus, die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wenn jemand in den Heiligen Krieg mit dem IS ziehen wolle. Ihm sei bewusst, dass es legistische Probleme mit der darauffolgenden Staatenlosigkeit gebe, aber das entsprechende grundsätzliche Gesetzeswerk stamme aus den 1960ern.

Der Klubobmann forderte den Rücktritt von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) : "Ich finde es mehr als nur unglaublich, sich so davonzustehlen, die ÖVP stellte fast durchgehend die Innenminister der vergangenen Jahre.", Sie habe alle Möglichkeiten gehabt, Missstände auch im Bereich des BVT abzustellen. "Stellen Sie sich vor, ein freiheitlicher Minister hätte das zu verantworten", sagte Kunasek zu den Erkenntnissen über die Nichtweitergabe der Information, dass der Attentäter von Wien in der Slowakei habe Munition kaufen wollen.

Vizebürgermeister Eustacchio sagte, "nicht immer mehr Österreicher werden Terroristen, immer mehr Terroristen werden Österreicher." Man sei unverantwortlich mit dem unkontrollierten Zuzug und mit Radikalislam umgegangen. Graz habe zahlreiche problematische Moschee-Vereine, wo gegen "unsere Gesellschaft agitiert wird". Die Sicherheitskräfte seien gar nicht in der Lage, alle Verdächtigen zu überprüfen, es fehle an Material und Mannstärke. "Wir stellen uns nicht gegen eine Religionsgemeinschaft", sagte Eustacchio. Diese hätte es aber notwendig, sich von diesen Menschen zu distanzieren. "Wer Religion über Gesetz stellen will, soll das in Ländern tun, wo das möglich ist. Nicht bei uns", sagte der blaue Grazer Vizebürgermeister.