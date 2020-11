Anschlag in Wien - Sobotka "zutiefst betroffen"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich Montagnacht "zutiefst betroffen" über den Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. Terrorismus sei ein Anschlag auf unsere Freiheit und unsere Demokratie - und habe zum Ziel, Menschen in Furcht und Unruhe zu versetzen und letztlich die Gesellschaft zu spalten. Das werde jedoch nicht gelingen, wenn "wir zusammenstehen und der Gewalt nicht weichen", so Sobotka in einer Aussendung.

Der Nationalratspräsident bedankte sich bei allen Einsatzkräften der Polizei, Rettung und des Bundesheeres - und betonte, dass "unsere Gedanken jetzt bei den Opfern, deren Angehörigen und Familien sind".