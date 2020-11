Anschlag in Wien -Schweizer Verdächtige mit Wiener Attentäter bekannt

Die beiden in der Schweiz festgenommenen Verdächtigen waren mit dem Wiener Terrorattentäter bekannt. Das gab die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) Mittwochnachmittag per Aussendung bekannt. In welchem Verhältnis die drei standen, wird jetzt in Zusammenarbeit zwischen Schweizer und österreichischen Behörden geklärt. Weitere Details nannte die BA nicht.

Die Bundesanwaltschaft, das Bundesamt für Polizei (fedpol), der Nachrichtendienst des Bundes (NDB), die Jugendanwaltschaft Winterthur und die Staatsanwaltschaft Zürich sind eng mit den österreichischen Behörden in Kontakt. Sie werden klären, in welchem Verhältnis die drei standen und wie der Bezug zur Schweiz ausgeschaut hat. Die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter hatte am Dienstagabend nämlich gesagt, dass es sich bei den Verhafteten um "Kollegen" (Freunde) des Attentäters gehandelt habe. Es habe auch Treffen gegeben.

Die jungen Männer im Alter von 18 und 24 Jahren waren am Dienstagnachmittag in Winterthur festgenommen worden. Sie sind laut Behörden in Terror-Verfahren in ihrer Heimat involviert. Diese Strafverfahren der BA wurden 2018 und 2019 im Bereich Terrorismus eröffnet und sind zurzeit noch am Laufen.

In Österreich wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien am Montagabend 14 Personen festgenommen. Sie sind zwischen 18 und 28 Jahre alt, sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz.