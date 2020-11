Anschlag in Wien - Schallenberg spricht beim Europarat

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wendet sich am Mittwoch beim 130. Ministerkomitee des Europarates, das virtuell abgehalten wird, an seine Ministerkollegen. Ursprünglich habe er über die "hohe Belastung, die die globale Covid-19-Pandemie für uns alle" darstelle, "mit Reisewarnungen, Lockdown-Maßnahmen und den negativen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen" sprechen wollen, sagt der Außenminister in seiner der APA vorliegenden Rede.

"Am Montagabend hat uns jedoch ein anderes, globales Virus heimgesucht. Ein Virus, das unsere Gesellschaften in Europa und darüber hinaus quält. Ein Virus, das sich noch rasanter verbreitet als Covid-19 - es verbreitet sich in der Geschwindigkeit eines Gedankens. Es ist das Virus des Hasses, das Virus der Intoleranz und das Virus der völligen Missachtung von Menschenleben", so Schallenberg angesichts des Terroranschlages in Wien.

Während die Untersuchungen noch liefen und man noch nicht alle Details kenne, sei klar, warum es bei "diesem abscheulichen Terrorakt" gegangen sei. "Das Ziel war unsere Gesellschaft zu spalten und Angst und Schrecken in den Herzen und Köpfen unserer Bürger zu säen, unser Vertrauen in eine freie und offene Gesellschaft zu zerstören und das wahre Wesen Österreichs als eine Nation der Vielfalt, des Dialoges und des gegenseitigen Respekts anzugreifen", erklärt Schallenberg.

Das werde jedoch nicht gelingen, die Antwort sei "gleichermaßen klar". Österreich werde sich "nicht durch irgendeine Form von Terrorismus oder gewalttätigen Extremismus einschüchtern lassen", so der Außenminister. Vielmehr werde man diese Plage mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen.