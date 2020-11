Anschlag in Wien - Saudi-Arabien: Im Widerspruch zu allen Religionen

Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Jubeir hat den Terroranschlag in Wien als "abscheuliches Verbrechen" verurteilt. Derartige Anschläge stünden "im Widerspruch zu allen Religionen und humanen Werten, und es unterstreicht uns, dass Terrorismus keine Religion oder Rasse hat", so al-Jubeir am Dienstagabend im Kurznachrichtendienst Twitter.

"Wir teilen mit Freunden in der Republik Österreich die Trauer über das terroristische Verbrechen, das sich in Wien gegen unschuldige Menschen gerichtet hat", schrieb der saudi-arabische Chefdiplomat.