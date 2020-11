Anschlag in Wien - Niederländischer Außenminister bei Schallenberg

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Donnerstag mit seinem niederländischen Amtskollegen Stef Blok insbesondere über das Vorgehen gegen den Terrorismus gesprochen. "Das Virus des Terrorismus verbreitet sich in der Geschwindigkeit eines Gedankens, noch schneller als das Corona-Virus", so Schallenberg laut einer Aussendung. "Wir müssen gewahr sein, dass niemand von uns davor sicher ist. Diesen Kampf können wir nur gemeinsam gewinnen."

Das Treffen stand im Zeichen des Anschlags von Wien vom Montagabend, wo vier Menschen und der Attentäter getötet und 20 weitere verletzt wurden. Der Außenminister regte im Gespräch mit Blok eine engere Kooperation zur Frage an, wie man mit sogenannten Foreign Terrorist Fighters und potenziellen Gefährdern besser umgehen könne. "Die Terroristen sind hervorragend vernetzt, wir müssen noch besser vernetzt sein," forderte er.

Schallenberg bedankte sich bei Blok für die Kondolenzbekundungen aus den Niederlanden nach dem Terroranschlag am Montag. Es tue in so einer Situation gut, die europäischen und internationalen Freunde und Partner an seiner Seite zu wissen.

In Bezug auf die künftigen Beziehungen der EU mit den USA angesichts der US-Präsidentschaftswahl waren sich die Außenminister einig, dass der transatlantische Dialog intensiviert werden müsse. "Uns verbindet ein gemeinsames Lebens- und ein Wertemodell. Der verachtenswerte Terrorangriff in Wien Anfang der Woche hat uns auf grausame Weise vor Augen geführt, dass dieses Modell Feinde hat. Dieses gilt es zu verteidigen," so Schallenberg.