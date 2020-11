Anschlag in Wien - Nehammer: Vor Attentat "einiges schief gegangen"

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz eingestanden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) von der slowakischen Polizei über den versuchten Munitionskauf des 20-jährigen Wiener Terrorattentäters informiert wurde - aber "in weiteren Schritten ist offensichtlich in der Kommunikation etwas schief gegangen". Der Minister will jetzt eine Unabhängige Untersuchungskommission einrichten.

Es müsse geklärt werden, "gab es Dinge, die passiert sind, die so nicht hätten passieren dürfen und wo gilt es Nachschau zu halten, dass wir in unserem Gesamtsystem uns besser vor Gefährdern schützen können", sagte Nehammer. Der Verfassungsschutz, sowohl LVT als auch BVT, "hat die notwendigen Abklärungen vorgenommen und Rückfragen getätigt in der Slowakei", sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Weitere Ermittlungsschritte wurden offenbar nicht getätigt, auch wurde die Justiz nicht darüber informiert. Es müsse nun erst geklärt werden, ob dies "optimal verlaufen ist". Auch Nehammer betonte, dass "wo und warum etwas schief gegangen ist" von der Untersuchungskommission geklärt werden müsse. Der Informationsvorgang sei auf nachrichtendienstlicher Ebene abgelaufen, sagte Ruf.

Wer am Anschlag schuld ist, sei aber "ganz klar zu beantworten - es ist immer der Täter", konstatierte der Innenminister. Die Polizei habe auch in diesem Fall "hervorragend gearbeitet" und binnen neun Minuten den Attentäter ausgeschaltet, die Probleme habe es im Vorfeld gegeben. Offensichtlich sei in diesem Zusammenhang geworden, dass "der Verfassungsschutz alt, das BVT", durch seinen Amtsvorgänger, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl "nachhaltig geschädigt worden ist, um nicht zu sagen, in dieser Zeit zerstört", konstatierte Nehammer. Dass ausgerechnet Kickl nun "am Lautesten schreie", damit qualifiziere er sich selbst ab.

Der Wiener Terroranschlag dürfte tatsächlich nur durch den einen - erschossenen - 20-jährigen Täter erfolgt sein. Die mehr als 20.000 der Polizei übermittelten Videos seien fertig ausgewertet, die Ein-Täter-Theorie habe sich dadurch bestätigt, sagte Nehammer weiters. Die erhöhte Sicherheitsstufe für Wien bleibt dennoch aufrecht, erfuhr die APA im Innenministerium. Die Polizei hatte mehr als ein Terabyte an Daten von dem Anschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend auszuwerten. Für die Übermittelung der Videos war ein eigener Upload eingerichtet worden

Bei der Pressekonferenz wurden außerdem erste Details zu den 14 festgenommenen Personen bekanntgegeben. Sie sind alle zwischen 18 und 28 Jahren alt und haben alle Migrationshintergrund, sagte Nehammer. Es handelt sich nicht nur um Österreicher, sondern auch um Männer aus Bangladesh, Mazedonien, der Türkei und der Russischen Föderation. Einige hätten die Doppelstaatsbürgerschaft, so wie der Attentäter. Schriftliche Unterlagen und Datenträger der Verdächtigen werden jetzt ausgewertet. Weitere Informationen dazu will das Innenministerium am Donnerstag bekanntgeben.

Die insgesamt 18 Hausdurchsuchungen und 14 Festnahmen stünden aber definitiv unmittelbar im Zusammenhang mit dem Terroranschlag, hieß es aus dem Innenministerium. Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass diese im Rahmen der Anti-Terror-Operation "RAMSES" durchgeführt wurden. Auch Ex-Innenminister Kickl stellte dies am Mittwoch in den Raum.

Die Polizei will das genaue Bewegungsprofil des Täter klären. Das liegt auch zwei Tage nach dem Attentat noch nicht vor, "und das hat seine guten Gründe", sagte der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl. Denn es müssen 20.000 Videos ausgewertet werden. Dies gestaltet sich mühsam, weil die Ermittler nicht wissen, ob die Zeitlaufwerke überall gleich sind. Diese Videos müssen auch mit den Zeugenaussagen in Einklang gebracht werden, so Pürstl.

Die Frage ist, woher ist der Täter gekommen, wohin ist er gelaufen und wo sind die Schüsse abgegeben worden. Unklar ist, wie der 20-Jährige zum Tatort gekommen ist. Fest steht, dass er nicht mit der U-Bahn gekommen ist, wie die Auswertung der Überwachungskameras der Wiener Linien ergab.

Geklärt werden muss auch ein Video, das am 3. November aufgetaucht ist, worauf der Täter einen Treueschwur auf den IS geleistet hat. Denn es ist fraglich, ob die Botschaft vom Täter selbst gesprochen wird, da es sich um ein perfektes Arabisch oder eine nordafrikanische Sprache gehandelt hat, sagte Pürstl. Aufgrund des Lebenslaufes des 20-Jährigen ist auszuschließen, dass er diese Sprachen perfekt gekonnt hat. Die Frage ist, ob der Text von jemand anderen auch nachträglich hinzugefügt wurde.

Ruf gab bei der Pressekonferenz Details zum Terroristen bekannt. Dieser wurde in Wien geboren und besuchte die Volksschule, die Hauptschule, eine Fachmittelschule und zum Schluss eine HTL. Er hatte bis vor kurzem noch bei den Eltern gelebt. Am 22. August 2018 wollte er nach Afghanistan ausreisen, um sich der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Er konnte allerdings nicht ausreisen, weil er kein Visum hatte und wurde laut Ruf wieder zurückgewiesen. Am 1. September 2018 erfolgte der nächste Versuch. Über die Türkei wollte er weiter nach Syrien, wurde jedoch von den türkischen Behörden festgenommen und in Schubhaft genommen. Von dort wurde er am 9. Jänner 2019 entlassen.

Am 10. Jänner 2019 reiste er per Flugzeug nach Wien, wo er von den österreichischen Sicherheitsbehörden am Flughafen als sogenannter "Foreign Terrorist Fighter" erkannt und festgenommen wurde. In einem Strafverfahren wurde er deshalb wegen der Paragrafen 278a (Mitglied einer kriminellen Organisation) und 278b (Mitglied einer terroristischen Vereinigung) verurteilt. Am 5. Dezember 2019 erfolgte die bedingte Entlassung.