Anschlag in Wien - Ministerrat bekam Lage-Update

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat die Bundesregierung bei einer virtuellen Ministerratsitzung am Mittwoch über den aktuellsten Stand nach dem Terror-Anschlag in Wien informiert. Die Öffentlichkeit erfährt davon in einer Pressekonferenz um 14.30 Uhr. Nachgeholt hat die Regierung formal den Beschluss des Bundesheer-Assistenzeinsatzes beim Objektschutz, der bereits seit Montagabend läuft.

Außerdem hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei der Sitzung ein Update zur Corona-Situation gegeben, teilte das Kanzleramt der APA mit. Pressefoyer gab es diesmal keines.