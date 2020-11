Anschlag in Wien - Mann soll berüchtigte Wiener Moschee besucht haben

Der Attentäter von Wien soll regelmäßiger Besucher jener Moschee gewesen sein, die bereits mehrmals in Zusammenhang mit der radikal-islamischen Szene genannt wurde. Dabei soll es sich um ein Objekt in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring handeln, wie am Mittwoch mehrere Medien berichteten. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) distanzierte sich gegenüber der APA von der Moschee, diese stehe nicht unter der Kontrolle der Glaubensgemeinschaft, hieß es.

In der besagten Moschee sollen sich unter anderem der Islamist Mohamed M. sowie der als IS-Terrorist zu neun Jahren Haft verurteilte Lorenz K. regelmäßig aufgehalten haben. Ob der Attentäter von Wien jemals Kontakt mit den beiden hatte, ist derzeit noch nicht bekannt. In der IGGÖ soll die besagte Moschee jedenfalls nicht registriert sein, teilte man dort auf APA-Anfrage mit. Dort spricht man von einer typischen "Hinterhofmoschee".