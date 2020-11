Anschlag in Wien - "Licht aus" in Fitnessstudio in Innenstadtnähe

Dutzende Personen sind am Montagabend in einem Fitnessstudio im Einkaufszentrum The Mall in unmittelbarer Nähe zur Wiener Innenstadt von dem Anschlag im Herzen der Bundeshauptstadt überrascht worden. Kurz nach 21.00 Uhr gingen plötzlich die Lichter aus, um nicht eine Zielscheibe für mögliche in der Nähe befindliche Attentäter zu bieten. Im Nu machten Informationen vom blutigen Geschehen die Runde, in sozialen Medien kursierte auch Bildmaterial.

Viele Sportler reagierten beinahe panisch und verließen fluchtartig die Einrichtung. Andere wiederum hatten Angst, ins Freie zu gehen und harrten bei Notlichtbeleuchtung aus. Hubschrauber kreisten in der Luft, immer wieder war das Folgetonhorn von Einsatzkräften zu hören. Nach einiger Zeit erschienen zwei Security-Kräfte des Einkaufszentrums, das aufgrund der Gefährdungslage längst geräumt worden war, und forderten die Sportler zum Gehen auf. Die, die verängstigt waren bzw. die Innenstadt passieren hätten müssen, um nach Hause zu gelangen, durften nach einigem Hin und Her dann doch bleiben.

Kurz vor Mitternacht war das Grätzel um den Bahnhof Wien-Mitte sehr belebt. Viele, vor allem junge Leute hatten die Stunden vor dem Lockdown bei den milden Temperaturen noch im Freien verbringen wollen. Polizeikräfte sperrten die Weiskirchnerstraße und die Marxergasse und damit die Zutrittsmöglichkeiten zur Innenstadt ab, auch Fußgänger und Radfahrer durften nicht passieren.