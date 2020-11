Anschlag in Wien - Jansa und Plenkovic bekunden Solidarität

Der slowenische Regierungschef Janez Jansa hat nach dem mutmaßlichem Anschlag in Wien "volle Solidarität" mit Österreich bekundet. "Nach Frankreich, Österreich. Wer ist der nächste? Niemand ist immun auf Terrorgefahr in Europa. Nulltoleranz gegenüber dem radikalen Islam", twitterte Jansa am Montagabend. Auch der kroatische Premier Andrej Plenkovic drückte auf Twitter Solidarität mit dem österreichischen Volk aus.

"Wir verurteilen den fürchterlichen Terror-Anschlag in Wien und übermitteln unser Beileid den Familien der Opfer sowie unsere Solidarität mit dem gesamten Volk Österreichs. Kroatien ist in diesen schweren Stunden mit Euch", twitterte Plenkovic auf Deutsch.