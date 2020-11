Anschlag in Wien - Italiens Lega ruft EU-Kommission zu Reaktion auf

Nach dem Anschlag in Wien haben die EU-Parlamentarier von Italiens rechter Lega in einer Anfrage die EU-Kommission zu einer Reaktion aufgefordert. "Nach den Anschlägen in Frankreich und Österreich, nach den wiederholten Attacken auf Kirchen und Symbole der europäischen Zivilisation scheint es immer schwieriger in Europa, das Recht auf Religionsfreiheit zu schützen", schrieben die EU-Mandatare.

"Die EU reagiert nicht, obwohl Ursula von der Leyen zu Beginn ihres Mandats als EU-Kommissionspräsidentin die Verteidigung des europäischen Lebensstils als Priorität bezeichnet hat. Daher haben wir der EU-Kommission einen Antrag eingereicht, um zu fragen, ob sie die Verteidigung von Europas historischem, kulturellem und religiösem Erbe als Priorität betrachtet, das die Provokationen von Ländern wie die Türkei infrage stellen", heißt es in dem Schreiben. Es genüge nicht, Europa nur mit Worten und mit einigen Tweets zu verteidigen. "Jetzt braucht man Tatsachen", so die italienischen EU-Parlamentarier.

Italiens viermaliger Premier und EU-Parlamentarier Silvio Berlusconi und der ehemalige EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatten am Dienstag in einer Anfrage an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell für die Stärkung der Sicherheit in der EU plädiert. Die Sicherheitssysteme der EU-Mitgliedsstaaten sollten besser koordiniert werden. Berlusconi und Tajani forderten eine engere Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten der USA, Russlands und Israels.