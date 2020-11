Anschlag in Wien - Italiens Innenministerin: "Attacke gegen Europa"

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese hat bei einer Ansprache vor dem Parlament in Rom den Anschlag in Wien verurteilt und ihre Solidarität mit Österreich ausgedrückt. Der Anschlag in Wien sei eine Attacke gegen Europa, seine Werte und seine Freiheit, sagte Lamorgese bei einer Fragestunde vor der Abgeordnetenkammer am Mittwoch.

Die Ministerin plädierte für eine engere internationale Zusammenarbeit auf Polizei- und Justizebene. "Eine europäische Sicherheitspolitik ist der beste Weg, um die Europäer zu schützen", sagte Lamorgese. Nach dem Anschlag in Wien habe die italienische Regierung die Kontrollen vor Einrichtungen, wie Botschaften, Konsulaten, Kirchen, Bahnhöfen und Flughäfen verschärft.

Die Regierung wolle sich außerdem stärker einsetzen, um die illegale Einwanderung aus Tunesien zu stoppen. So soll die Zusammenarbeit mit der Regierung in Tunis im Kampf gegen Schlepperei und islamischen Fundamentalismus gestärkt werden, sagte die parteilose Ministerin. Seit Samstag sind laut jüngsten Angaben des Innenministeriums fast 1.700 Migranten auf Lampedusa eingetroffen.