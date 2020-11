Der italienische Minister für europäische Angelegenheiten, Enzo Amendola, hat Montagabend nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt seine Anteilnahme mit den Österreichern erklärt. Er habe viele Jahre lang in Wien gelebt. Nun den Angriff auf Wien sehen zu müssen, schmerze ihn sehr. "Wir stehen an der Seite des österreichischen Volkes, vereint gegen den Terror" twitterte er.