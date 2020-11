Anschlag in Wien - Italienische und slowenische Pressestimmen

Italienische und slowenische Zeitungen kommentierten am Mittwoch ausführlich die Entwicklungen nach dem Anschlag in Wien:

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Die Insel der Seligen existiert nicht mehr. An einem einzigen dramatischen Herbsttag hat die Stadt, die seit Jahren an der Spitze der weltweiten Rankings in Sachen Lebensqualität stand, ihre Unschuld verloren. Der Terroranschlag von Montag weckt Wien aus seinem Schlaf, die österreichische Hauptstadt ist jetzt im Visier des islamischen Terrorismus."

"La Repubblica" (Rom):

"Neun Minuten Horror zerren Österreich in einen Albtraum, dem das Land bisher erspart geblieben war. Neun Minuten genügen dem Täter, um mit einem Gewehr das Feuer auf Unschuldige zu öffnen, die in Wien am Montagabend noch den letzten Rest Freiheit vor dem Lockdown genossen. Der 20-Jährige hinterlässt eine lange Blutspur."

"La Stampa" (Turin):

"Der Täter Kujtim Fejzulai nutzt den letzten freien Abend vor dem Lockdown in Wien für den schwersten terroristischen Angriff in der jüngsten Geschichte Österreichs. Er wollte sicher sein, die Stadt am letzten Abend vor der Ausgangssperre hart zu treffen, als die Lokale noch voll und Menschen auf den Straßen unterwegs waren. Die Wurzeln dieses Anschlags reichen in die chaotische sunnitische Balkan-Welt und erstrecken sich von der Wiener Peripherie sogar bis nach Deutschland."

"Il Messsaggero" (Rom):

"Viele Fragen bleiben offen, unter anderem, warum der Terrorist ungestört den Anschlag planen konnte. Für die österreichische Justiz war er schließlich kein Unbekannter. Kurz nach seiner Freilassung hatte er sogar auf Instagram ein Bild gepostet, auf dem er mit Gewehr, Pistole und Machete zu sehen ist."

"Il Giornale" (Mailand):

"Der separatistische Islam agiert nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Er kämpft, um Europas Verteidigungssysteme zu zerstören. Wien hat dabei eine symbolische Bedeutung, weil hier der Versuch einer muslimischen Invasion Europas gescheitert ist. Wien ist auch der Knotenpunkt der Balkan-Route, die zusammen mit der Mittelmeerroute zu den Wegen der terroristischen Offensive zählt."

"Delo" (Ljubljana):

"Extremisten beeinflussen die Gesellschaft auf ähnliche Weise wie das Coronavirus: sie greifen nicht nur Menschenleben an, sondern auch die Leidenschaft für das Leben, die Kunst, Kultur, Bewegung, Reisen, Mitgefühl, Menschenrechte, Würde und Toleranz. Die Freiheit an sich. Auch deshalb war es bei dem tragischen und entsetzlichen Anschlag und schmerzhaften Verlust von Menschenleben ermutigend, die Handlungen von österreichischen (und Wiener) Behörden zu beobachten, die mit großer Sensibilität für menschliches Leid sowie mit Kompetenz und Reife - dasselbe gilt für einen Großteil der Medien, die es verhindert haben, ein Spektakel zu schaffen - dafür gesorgt haben, dass der taktisch durchdachte Terrorangriff seinen Zweck nicht erreicht hat."

"Dnevnik" (Ljubljana):

"Die Reaktion der österreichischen Behörden war geprägt von der Entschlossenheit, dass die Alpenrepublik trotz der Tragödie ihre bürgerliche Freiheiten bewahren und damit den terroristischen Versuchen, die Gesellschaft zu spalten, widerstehen wird. Diese Botschaft kam sowohl von der österreichischen Regierung als auch von der österreichischen islamischen Gemeinschaft, die den Anschlag in Wien auch als Angriff auf sich selbst und auf interkulturelle Kohabitation verstanden hat. Für die ersten ruhigen Reaktionen der dortigen Gesellschaft und Politik muss man Österreich vollen Respekt aussprechen. (...)"

"Vecer" (Marbor):

"Wie immer wird auch dieser Terroranschlag der extremen Rechten einen Anstoß geben, die in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Ländern gestärkt wurde. Hier beginnt ein endloser Teufelskreis. Wenn extreme antiislamische Rhetorik und Politik stärker werden, dann fühlen sich selbst gemäßigte Angehörige von ethnischen und religiösen Minderheiten bedroht. Auf rechtsextreme verbale und andere Gewalt antworten sie mit Gewalt, was Anlass für weiteren Druck auf ihre Gemeinschaft gibt. Es scheint wie eine unendliche Geschichte. Umso wichtiger war daher die ruhige, tolerante und verbindende Reaktion der österreichischen Politik, die den Extremisten auf beiden Seiten keinen Anlass für weitere Ausschreitungen gab."