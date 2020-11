Anschlag in Wien - Gentiloni: "Europa wird geschlossen antworten"

Der aus Italien stammende EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat angesichts des mutmaßlichen Terrorakts in Wien erklärt, er verfolge mit "Horror" die jüngsten Ereignissen. Er drückte den Österreichern seine Anteilnahme aus. "Ich habe eine Gewissheit: Europa wird stärker und geschlossener denn je reagieren", twitterte der frühere italienische Regierungschef.

Das Außenministerium in Rom verfolgt "mit größter Sorge die fürchterlichen Nachrichten aus Wien". "Italien ist dem österreichischen Volk und der Regierung in Wien nahe. Wir verurteilen mit Strenge die terroristische Barbarei", hieß es in einem Tweet des italienischen Außenamts.

Die Chefin der postfaschistischen Oppositionskraft Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, erklärte sich angesichts des mumaßlichen Anschlags in Wien erschüttert. "Europa wird von jenen angegriffen, die unsere Zivilisation und unsere Freiheit hassen", kommentierte Meloni.

Mariastella Gelmini, Fraktionschefin der oppositionellen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi in der Abgeordnetenkammer, verurteilte den "Terroranschlag im Herzen Europas". "Europa muss geschlossen bleiben und mit Zusammenhalt und starken Nerven reagieren", so die Forza-Italia-Politikerin.