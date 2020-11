Anschlag in Wien - Fethullah Gülen verurteilt Terror

Der türkische Prediger Fethullah Gülen hat den Anschlag von Wien verurteilt. "Noch bevor die Wunden des brutalen Angriffs in Paris geheilt sind, tauchte der Terrorismus mit all seiner Grausamkeit in Wien wieder auf, bei denen vier unschuldige Menschen ums Leben kamen und viele weitere verletzt wurden", betonte Gülen laut einer Aussendung des Wiener Instituts "Friede".

"Ich spreche den Menschen in Österreich mein tief empfundenes Beileid aus, vor allem den Verwandten und Angehörigen derer, die ihr Leben verloren haben. Ich bete für die schnelle Genesung der Verletzten", so Gülen demnach.

"Aggression und Gewalt sind nicht der Pfad des Propheten Mohammed (Friede sei mit Ihm), und können niemals in Einklang mit dem Geist des Islam sein, selbst wenn solche Gewalt mit einer religiösen Aufmachung vollzogen wird." Gülen: "Diejenigen, die die Religion ausbeuten und ihre Gräueltaten als Jihad tarnen, können nicht Muslim bleiben!"

Der im US-Exil lebende Gülen wird vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht. Die Türkei hat seitdem Zehntausende mutmaßliche Gülen-Anhänger festnehmen lassen - immer wieder auch im Ausland. Die Gülen-Bewegung wurde von der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Das Friede-Institut für Dialog gehört zu der von Gülen inspirierten Bewegung.