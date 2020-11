Anschlag in Wien - Experte sieht keine Versäumnisse seitens der EU

Der EU-Experte Stefan Lehne sieht keine Versäumnisse seitens der EU angesichts des terroristischen Anschlages in Wien und der Attacken in Frankreich der letzten Tage. "Die polizeiliche und judizielle Zusammenarbeit ist in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden", so der österreichische Polit-Analyst vom Brüsseler Thinktank Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden (CEIP) im APA-Interview. Die Kompetenzen dafür lägen allerdings nach wie vor bei den EU-Ländern.

Daran werde sich "sobald auch nichts ändern". Dass Österreich in den vergangenen Jahren von Anschlägen verschont blieb, hält Lehne "wohl eher" für einen "Glücksfall". "Die terroristische Bedrohung verläuft in Wellen. Insgesamt hat es in den 1970er- und 1980er-Jahren mehr Angriffe gegeben als in letzter Zeit", erklärte der Experte.

Auch glaubt Lehne nicht, dass die EU die Gefahr, die von europäischen Islamisten, insbesondere jener, die als sogenannte Foreign Fighters in den Krieg nach Syrien und den Irak zogen und nach der Schwächung der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zurückkehrten, unterschätzt habe. "Das Thema der Syrienrückkehrer war in den letzten Jahren ein zentraler Punkt der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit", teilte er mit.

Seiner Ansicht nach gibt es kein Patentrezept zur Verhinderung von Anschlägen. "Oft handelt es sich um radikalisierte Individuen ohne große Organisation dahinter", so der Politologe. Wie am Dienstag bekannt wurde, war der 20-jährige Attentäter wegen terroristischer Vereinigung vorbestraft, da er nach Syrien ausreisen wollte, um sich dem IS anzuschließen. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen Einzeltäter.

(Das Interview führte Gisela Linschinger/APA per Email.)