Anschlag in Wien - Edtstadler: EMRK Basis für offene Gesellschaft

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat anlässlich 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) den Respekt der der Konvention zugrunde liegenden Werte und Rechte als "Voraussetzung für unsere offene Gesellschaft" bezeichnet. "Die terroristischen Anschläge in Europa, die nun auch Österreich erreicht haben, zeigen uns schmerzhaft, dass diese nicht selbstverständlich sind und aktiv verteidigt werden müssen", so die Ministerin am Mittwoch in einer Aussendung.

Das Attentat in Wien habe sich "gegen unser liberal-demokratisches Zusammenleben auf Basis unserer Grundrechte" gerichtet, erklärte Edtstadler. Die EMRK habe erstmals für den Einzelnen die Möglichkeit geschaffen, gegen staatliche Grundrechtseingriffe ein unabhängiges internationales Gericht anzurufen und stehe in Österreich als einzigem der 47 Mitgliedstaaten des Europarates in Verfassungsrang. Sie sei dabei "wesentlicher Gradmesser für die Gesetzgebung und die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (VfGH)", so die Ministerin.

Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde vom Europarat erarbeitet und am 4. November 1950 in Rom unterschrieben. Darin enthalten sind etwa die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit und der Schutz vor Folter und Misshandlung. Alle Bürger der 47 Mitgliedstaaten des Europarats können vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf dieser Grundlage Beschwerde gegen ein Mitgliedsland einlegen. Der Europarat und sein Gerichtshof mit Sitz im französischen Straßburg sind keine Institutionen der Europäischen Union.