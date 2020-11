Anschlag in Wien - Deutsche Minister verurteilen Tat

Der deutsche Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz hat angesichts des mutmaßlichen Anschlags am Montagabend in Wien auf Twitter von "entsetzlichen Nachrichten" geschrieben. Er sei "in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen". Seine Solidarität versicherte er "den Bürgerinnen und Bürgern dieser wunderbaren Stadt, den mutigen Einsatzkräften" wünschte er "alles Gute".

Auch der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich "erschüttert". Der Anschlag sei einer "von Vielen in jüngerer Zeit. Wir müssen deshalb viel mehr tun, um unsere jüdischen Mitbürger & andere Unschuldige bestmöglich zu schützen. Ihr Vertrauen in unser Land darf niemals enttäuscht werden!", schrieb er auf Twitter.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb auf Twitter ebenfalls von einem "entsetzlichen Angriff". Ihre Gedanken seien "bei den Opfern, ihren Familien und dem ganzen österreichischen Volk. Dänemark steht in dieser schweren Stunde Schulter an Schulter mit Österreich".