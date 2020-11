Anschlag in Wien - Burg von Ljubljana in rot-weiß-rot

Auch in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist am Dienstagabend ein Zeichen der Solidarität mit Österreich nach dem Terroranschlag von Wien gesetzt worden. Die Burg von Ljubljana wurde von der Stadtverwaltung in den österreichischen Nationalfarben rot-weiß-rot angestrahlt, berichteten slowenische Medien. Der Bürgermeister von Ljubljana, Zoran Jankovic, hatte sich zuvor in einer Videobotschaft an die "Freunde in Wien" gewandt.

Jankovic sprach seinem Amtskollegen Michael Ludwig sein Beileid aus für das, "was gestern in der wunderschönen, befreundeten und mit uns verbrüderten Stadt Wien passiert ist". "In diesen Augenblicken sind wir bei euch, stehen euch zur Seite und hoffen, dass so etwas nie wieder passiert. Bleibt tapfer und passt auf euch auf", sagte Jankovic im Namen der Bürger der slowenischen Hauptstadt.

Zuvor hatten bereits zahlreiche slowenische Spitzenpolitiker, darunter Präsident Borut Pahor und Ministerpräsident Janez Jansa, Solidaritäts- und Beileidsbekundungen geäußert. Die slowenische Polizei verstärkte in Folge des Anschlags auch den Objektschutz im Land. Auch sei der Informationsaustausch mit den österreichischen Behörden intensiviert worden. Die slowenische Botschafterin in Wien, Ksenija Skrilec, sagte dem Sender RTV Slovenija, dass sich die Lage in der Stadt nach dem ersten Schock wieder etwas beruhigt habe. "Ich bin überzeugt, dass sich Wien nicht seinen Humor nehmen lassen wird und dass die sprichwörtliche Wiener Gemütlichkeit ziemlich schnell zurückkehren wird", sagte Skrilec.