Anschlag in Wien - Berliner Muslime verurteilen Terrorakte

Berliner Muslime und Musliminnen haben in einer gemeinsamen Erklärung den Anschlag von Wien und andere kürzlich verübte Terrorakte verurteilt. "Unser tiefes Mitgefühl, unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und deren Angehörigen der kürzlich verübten Terrorakte in Wien, Dresden, Paris, Nizza", heißt es in der Erklärung, die unter anderen von der Islamischen Föderation Berlin und dem Zentralrat der Muslime (ZMD Landesverband Berlin) unterzeichnet wurde.

"Es schmerzt uns und erfüllt uns mit Wut, dass sich Unmenschen, die solch ein Leid und Angst gesät haben, auf unseren Glauben berufen und ihre blinde Gewalt mit der Religion des Islams begründen", betonten die Muslimen-Verbände. "Lasst uns gemeinsam Hass und Gewalt entgegentreten und alle Formen von Extremismus bekämpfen. Lasst uns mit noch mehr Menschlichkeit und Liebe gegen die Vereinnahmung unseres Glaubens vorgehen und jungen Menschen zeigen, dass Hassprediger die Botschaft unseres Glaubens nicht verstanden haben."

Zu den Unterzeichnenden gehören außerdem die Initiative Berliner Muslime (IBMUS), Neuköllner Begegnungsstätte (NBS), Inssan, Seituna, Interkulturelles Zentrum für Dialog und Bildung (IZDB), Arresalah, Stiftung Islam in Deutschland, Deutsches Muslimisches Zentrum Berlin (DMZ Berlin), Zentrum für Religion, Mensch und Gesellschaft (ZRMG), Teiba Kulturzentrum, JUMA, Deutsche Islam Akademie (DIA), Haus der Weisheit (Ha De We e.V.) und das Islamische Jugendzentrum Berlin (IJB).