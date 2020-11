Anschlag in Wien - "Beängstigende Situation"

In einem Lokal am Schwedenplatz ist der Ybbser Bürgermeister Abg. Alois Schroll (SPÖ) zum Augenzeugen des Polizeieinsatzes nach dem Anschlag in der Wiener City geworden. Es handle sich um eine "beängstigende Situation", sagte er - wie zuvor zur "ZIB spezial" - am Telefon zur APA. "Wir wissen nicht genau, was um uns herum passiert."

Er sitze mit Freunden in dem Lokal fest, teilte Schroll mit. Die Türen seien verschlossen und draußen unzählige Blaulichter zu sehen. "Niemand darf hinein oder hinaus." Gäste in dem Lokal hätten auch Weinkrämpfe erlitten, berichtete der Politiker. An die Einsatzkräfte, "die ihr Leben riskieren", richtete Schroll ausdrücklich seinen Dank.