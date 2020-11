Anschlag in Wien - Auch in Deutschland Debatte über Gefährder

Auch in Deutschland hat der Terroranschlag von Wien eine Debatte über den Umgang mit Gefährdern und den Erfolg von Deradikalisierungsprogrammen ausgelöst. Innenminister Horst Seehofer (CSU) macht die Sicherheitslage in Europa zum Schwerpunktthema des nächsten Treffens der EU-Innenminister in der kommenden Woche. Es findet am 13. November statt. "Man wird sehen, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind", sagte ein Sprecher Seehofers zur APA.

Nach dem Terroranschlag von Wien habe ein Gespräch der Innenminister von Bund und Ländern stattgefunden. Dabei habe man sich zur aktuellen Situation, zur Gefährdungslage und zu den Maßnahmen ausgetauscht. "Dazu ist zu sagen, dass die Gefährdungslage auch aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus anhaltend hoch ist", erklärte der Sprecher des Innenministeriums. "Sie war nie niedriger, auch wenn wir in den vergangenen Monaten und Jahren sehr viel über Gefahren gesprochen haben, die aus dem Rechtsextremismus resultieren."

Deshalb dürfe die Verstärkung der Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus nicht dazu führen, dass man die Gefahren aus dem Islamismus vernachlässige. "Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert, sensibel und hellwach und haben das Phänomen im Blick."

Nach den aktuellen Zahlen von Gefährdern gefragt, sagte der Sprecher: "Wir haben im Moment, also mit Stand November 2020, insgesamt 615 islamistische Gefährder und 521 sogenannte relevante Personen, die auch die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden erregen, aber noch nicht das Stadium eines Gefährders erreicht haben." Zum Vergleich: Beim Rechtsextremismus gebe es derzeit 69 Gefährder und 155 relevante Personen, beim Linksextremismus fünf Gefährder und 81 relevante Personen.

Die Zahl der rechtsextremen Gefährder sei also noch deutlich geringer, aber sie steige an. Innenminister Seehofer überdenke, wie man in Deutschland mit Gefährdern umgehe, sowohl mit denjenigen, die nicht abgeschoben werden könnten, als auch mit denen, bei denen eine Abschiebung in Betracht komme.

Möglicherweise müssten, so der Sprecher, auch in Deutschland die Deradikalisierungsprogramme auf den Prüfstand gestellt werden. Es wäre jedoch zu einfach zu sagen, dass jemand, der im Gefängnis sitzt, sich automatisch radikalisiere.

Das deutsche Innenministerium habe derzeit keine Informationen darüber, dass die Tat in Wien aus Deutschland unterstützt worden sei. Es gebe demnach keine relevanten direkten Bezüge nach Deutschland. "Wir wissen allerdings, dass die islamistische Szene in Europa sehr stark miteinander vernetzt ist. Das wissen wir nicht erst seit Wien, Nizza oder Dresden. Aus allgemeiner Erkenntnis heraus müssen wir damit rechnen, dass es Verbindungen auch nach Deutschland gab."