Anschlag in Wien - Auch City-Bezirkschef Figl verurteilt Terrorakt

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), hat sich über den Terrorakt in seinem Bezirk erschüttert gezeigt: "Ich verurteile die Anschläge rund um die Synagoge in der Seitenstettengasse und den anderen Orten in der Inneren Stadt auf das Heftigste", betonte er in einer Aussendung.

Sein Mitgefühl gelte den Angehörigen der Opfer und den Verwundeten. Den Einsatzkräften, "die Außergewöhnliches leisten", sprach er seinen ausdrücklichen Dank für ihren Einsatz aus.