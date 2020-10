Amateursport 2 - Salzburger Fußball-Spielbetrieb steht komplett still

Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) konkretisierte auf APA-Anfrage, dass in Salzburg der komplette Spielbetrieb unterbrochen ist - also auch in den Gebieten ohne Veranstaltungsverbot. In Niederösterreich gebe es weiter die eigene Landesverordnung, nach der nach Bezirken abgestuft wird.

Auf der Homepage des Salzburger Fußball-Verbandes (SFV) wurde konkretisiert: "In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen und in Abstimmung mit dem Land Salzburg wird der gesamte Spielbetrieb im Bereich des Salzburger Landesverbandes mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt. Betroffen davon sind alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sowie Turniere im Erwachsenenbereich, im Jugend- und im Kinderfußball."

Gemäß Verordnung seien auch Trainings in den Bezirken Salzburg-Umgebung (Flachgau), Hallein (Tennengau), St. Johann (Pongau) und Zell am See (Pinzgau) nicht zulässig. In der kommenden Woche wollen die SFV-Verantwortlichen die komplett neue Situation aufarbeiten und weitere Entscheidungen treffen. Gleiches wurde im Burgenland vom Landesverband (BFV) kommuniziert.