Allianz laviert sich durch die Coronakrise

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0075 vom 06.11.2020 muss es im dritten Absatz, fünften Satz, richtig heißen: ... Rund 900 (nicht: 700) Mio. Euro davon entfallen ... ---------------------------------------------------------------------

Die Allianz kommt bisher ohne größere Blessuren durch die Coronakrise. Im dritten Quartal kamen nur 100 Millionen Euro zusätzliche Belastungen durch die Viruspandemie hinzu, so dass Deutschlands größter Versicherungskonzern beim operativen Ergebnis nur einen Rückgang um 3 Prozent auf 2,9 (2019: 3,0) Milliarden Euro hinnehmen musste. Analysten hatten im Schnitt nur mit 2,6 Mrd. Euro gerechnet.

Die Allianz beweise ihre Widerstandsfähigkeit, sagte Vorstandschef Oliver Bäte am Freitag in München. "Deshalb sind wir zuversichtlich, die Covid-19-Krise gut zu bewältigen und gleichzeitig eine noch stärkere Allianz aufzubauen." Eine Gewinnprognose für das laufende Jahr wagte Bäte aber weiterhin nicht.

Analysten trauten der Allianz bisher ein operatives Ergebnis von gut 10 Mrd. Euro zu. Das wären knapp 2 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr vor der Krise. Nach neun Monaten steht der Versicherer bei 7,8 (9,1) Mrd. Euro. Damit fehlen zum Vorjahresniveau genau jene 1,3 Milliarden Euro, die er wegen der Coronapandemie zurückgestellt hat. Rund 900 Mio. Euro davon entfallen auf die Schaden- und Unfall-Sparte, die unter anderem Einbußen beim Kreditversicherer Euler Hermes hinnehmen und für staatlich erzwungene Schließungen von Restaurants und Hotels zahlen muss. Der Rest entfällt auf die Lebens- und Krankenversicherung.

Der Nettogewinn lag im dritten Quartal mit 2,1 Mrd. Euro sogar um 6 Prozent über Vorjahr. Der Allianz kamen dabei Kapitalerträge außerhalb des operativen Geschäfts zugute. Beim Umsatz spürte der Versicherer die erschwerten Bedingungen beim Verkauf von Leben- und Kranken-Policen während der Pandemie. Das Neugeschäft in dem Bereich ging um ein Fünftel zurück, vor allem in den USA und in Deutschland. In der Schaden- und Unfall-Sparte machte die Allianz einen Rückgang des Geschäfts - unter anderem beim Reiseversicherer Allianz Partners - um neun Prozent mit höheren Preisen teilweise wett. Der Konzernumsatz schrumpfte um 6 Prozent auf 31,4 Mrd. Euro.

Den Aktienrückkauf, der im Frühjahr vorerst ausgesetzt wurde, stellt die Allianz für heuer endgültig ein. Damit verzichtet sie darauf, eigene Aktien für 750 Mio. Euro am Markt aufzukaufen.