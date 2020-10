Alko-Unfall im Bezirk Gänserndorf forderte zwei Verletzte

Ein Alko-Crash auf der L3029 im Freilandgebiet von Auersthal (Bezirk Gänserndorf) hat am Freitagabend zwei Verletzte gefordert. Eine 49-jährige Pkw-Lenkerin hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 1,8 Promille. Sie wurde ebenso in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert wie ihr 26-jähriger Unfallgegner im anderen Auto.

Laut Polizei waren die Pkw seitlich kollidiert und wurden in ein Feld geschleudert. Der Spurenlage zufolge dürfte die 49-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Der 26-Jährige stieg selbstständig aus, er klagte über Schmerzen im Fußbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.